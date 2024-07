Nicola Porcella en México: De ser llamado ‘puerta’ por su actuación en ‘VBQ’ a ser ovacionado en la obra ‘Aventurera’

Nicola Porcella fue ovacionado en su debut en Aventurera. IG

La vida de Nicola Porcella ha cambiado tremendamente tras su paso por La Casa de los Famosos México, donde no ganó el primer lugar, pero logró gran aceptación el público charro. Después de su salida del espacio, su fama ha ido en aumento, logrando presentarse en muchos lugares nocturnos para animar eventos y siendo invitado a diferentes programas.

La estabilidad laboral también llegó a su vida en México, donde ha incursionado en la actuación y la conducción. Fue parte de la telenovela El amor no tiene receta y fue anunciado como el jale principal de la destacada obra ‘Aventurera’, la cual se estrenó el pasado 18 de julio en medio de gran expectativa.

Respecto a la conducción, Nicola Porcella tuvo su primera oportunidad con el programa Qué buena hora, junto a Michelle Vieth y Omar Fierro. La acogida fue tal que convocado a ser parte del reconocido espacio Hoy, reemplazando a Arath de la Torre, quien se ausentará un tiempo para ser parte de La Casa de los Famosos.

“La gente te adora, la gente te quiere ahí, te lo has ganado y lo vas a hacer extraordinario”, dijo el reconocido actor al artista peruano.

Nicola Porcella reemplazará a Arath de la Torre en Hoy. Televisa

‘De Ven baila quinceañera’ a ‘Aventurera’

Nicola Porcella inició su carrera actoral en Perú. Su fama en el reality peruano Esto es Guerra hizo que ProTV Producciones lo llamara como su jale en la telenovela Ven baila quinceañera, junto a su entonces enamorada Angie Arizaga. En aquella ocasión, la pareja fue duramente criticada por su actuación.

Incluso, la actriz Jely Reategui, integrante de la telenovela, se atrevió a llamarlos puertas a la hora de actuar. “No me pareció bueno, es que no son actores. Para mí son como dos puertas interactuando. No pasa nada, son como dos bloques que hablan, no hay un objetivo. Cuando veo la telenovela opto por pasar esas escenas porque me parecen insufribles. Eso no es actuación”, dijo la reconocida artista en una entrevista con El Comercio.

Estas palabras generaron revuelo, causando las burlas de muchos hacia Nicola Porcella y Angie Arizaga. “Me molesta que una persona que te vio constantemente en las grabaciones de la telenovela no te diga nada, sobre lo que pensaba de ti. Salieron un montón de actores a decir que es una actriz con años de experiencia, yo creo que en la novela hubo más actores con más experiencia que nos ayudaban. No me gustó que salga a la prensa a decirlo de esa manera”, dijo Nicola Porcella en una entrevista con la Chola Chabuca.

Angie Arizaga y Nicola Porcella en 'Ven baila, quinceañera'.

El actor continuó con sus interpretaciones. En Perú, hizo las tres temporadas de Ven Baila quinceañera, del 2015 al 2018, luego fue convocado para Los Vílchez, en el 2018, y la telenovela Te volveré a encontrar, protagonizada pro Alondra García Miró, en el 2020.

Nicola Porcella y su éxito en México

Una vez lograda su fama en México, Nicola Porcella recibió la invitación de Juan Osorio de ser parte de la telenovela El amor no tiene receta, generando gran expectativa por su personaje Kenzo, quien se termina enamorando de una mujer transgénero.

Nicola Porcella y su debut actoral en México como Kenzo Figueroa en “El amor no tiene receta”. (Video: Las Estrellas).

Nicola Porcella fue bastante elogiado por su interpretación. Sobre todo por protagonizar una historia que no se solía tocar en las producciones tradicionales.

El artista se mostró bastante cómodo con su personaje, según señaló. Aprendiendo de los demás actores y tratando de dar lo mejor de sí. “Mi último día de grabación. Voy a llorar, mi primera novela en México”, escribió el peruano tras anunciar el fin de su personaje.

Nicola Porcella se despide de “El amor no tiene receta” y debutará como galán en la obra musical “Aventurera”.

Sin embargo, la experiencia actoral continuaría con una nueva propuesta, con nada menos que la destacada obra Aventurera, de Juan Osorio. Esta puesta en escena se viene realizando por muchos años en México, siendo interpretado por muchos personajes del momento y gran trayectoria.

Nicola Porcella se sumó a la nueva temporada, junto a Irina Baeva (quien será Elena Tejero), Daniel Elbittar (Lucio ‘El Guapo’) y Olga Breeskin (Rosaura).

El estreno fue este 18 de julio, marcando un paso importante en la carrera de Nicola Porcella. En medio de aplausos y gritos de emoción, el actor peruano logró desarrollar su personaje. “Con lagrimitas en los ojos. Solo quiero decirles, gracias”, escribió el actor en su cuenta de Instagram una vez culminada la obra.

Nicola Porcella fue ovacionado en debut de Aventurera.

Nicola Porcella asume el papel del galán en esta aclamada obra. Interpreta a Mario Cervera, lo que representa un gran desafío y una oportunidad para expandir su carrera en un nuevo medio artístico, las tablas.

¿De qué trata Aventurera?

La historia gira en torno a la vida de Elena Tejero, quien conoce a Lucio. Este la engaña y la vende a Rosaura, quien la obliga a prostituirse en el Kumbala. Cuando consigue escapar, conoce a Mario Cervera, aunque luego se entera de que él es hijo de la dueña del burdel, es decir, de Rosaura. Tras ello, planea su venganza a costa de su amor.

Esta entrega con Nicola Porcella es un homenaje a Carmen Salinas, actriz mexicana que falleció en 2021 y que interpretó a la primera Rosaura. Este musical se inició con la icónica actriz en 1997 y es una adaptación de la película mexicana del mismo nombre que se estrenó en 1949.