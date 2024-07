Nicola Porcella y Wendy Guevara hicieron baile viral de Lis Padilla, de la canción ‘Son de amores’

Nicola Porcella y Wendy Guevara hacen baile de peruana Lis Padilla. IG/ TikTok

Nicola Porcella y Wendy Guevara han consolidado una gran amistad desde que fueron parte de La Casa de los Famosos México, donde la mexicana resultó ganadora. Esta vez, la pareja regresó al reality para ser parte del panel, donde tuvieron la oportunidad de opinar y bromear sobre la nueva temporada, además de la llegada de los concursantes.

El espacio arrancó el 21 de julio y cuenta con una gran gama de reconocidas figuras que buscarán quedarse en la casa. Arath de la Torre, Sabine Moussier, Gala Montes y Briggitte Bozzo se encuentran dentro de la larga lista.

Nicola Porcella y Wendy Guevara fueron panelistas de La Casa de los Famosos México. IG

Con gran emoción, Nicola Porcella y Wendy Guevara se hicieron presente como panelistas y recordaron momentos que vivieron dentro del reality.

Nicola Porcella y Wendy Guevara regresaron a La Casa de los Famosos como panelistas. IG

Una vez finalizado el programa, los también influencers se animaron a hacer un trend que está de moda. Se trata de la coreografía de la tiktoker Lis Padilla, con la canción ‘Son de amores’, de ‘Andy y Lucas’.

A través de las redes sociales, Nicola y Wendy se encargaron de compartir un video donde se les puede ver haciendo el peculiar baile, mientras en otro clip los vemos junto a más figuras mexicanas realizando los movimientos de la peruana.

Es así como los artistas se sumaron a esta fiebre del tema ‘Son de amores’ con los pasos de Lis Padilla, quien hace unas semanas fue entrevistada por Telemundo.

Nicola Porcella y Wendy Guevara hicieron baile viral de Lis Padilla. IG

Lis Padilla en Telemundo

Gracias a este video que ha traspasado frontera, Lis Padilla concedió una entrevista a la cadena internacional Telemundo, donde confesó que nunca esperó tener tanta fama. “Yo soy de la selva, del departamento de San Martín. No pensé ser una influencer, el baile lo hice de la nada. Ese día grabé para Facebook y luego lo compartí en TikTok, donde se ha hecho viral”, dijo Lis Padilla en el espacio mexicano.

Lis Padilla, la tiktoker peruana que traspasó fronteras con su coreografía de 'Son de amores' | Telemundo

En Perú no se ha quedado atrás, pues ha sido entrevistada en numerosos medios de comunicación. Incluso, se sabe que ya cobra por entrevista. En la edición del 22 de julio, Magaly Medina contó que pidió mil soles para una pequeña entrevista.

Pese a que le pareció válido el requerimiento, pues está en su mejor momento, no aceptó la entrevista por falta de presupuesto.

“No nos alcanzaba para pagar los mil soles que ella quería, no, no teníamos. Habíamos vendido todo, pero es justo. La mayoría de las personas que uno las llama, te cobran y todas cobran, unas más que otras. Ella también y está bien, al toque se dio cuenta cómo funciona el negocio aquí”, dijo.

Magaly Medina señaló que debe aprovechar, pues hoy en día todos la quieren en su programa, mañana puede ser diferente.

“Ahora le ha tocado a ella, que es una tiktokera que ha sido rebotada en el mundo entero con este trend y que tiene que aprovechar lo que dura porque estas son modas pasajeras... Qué bacán, que todo el mundo la está invitando e imitando, se ha convertido en todo un fenómeno”, acotó.

Tiktoker Lis Padilla y lo que cobra por dar entrevistas en televisión: Magaly Medina revela cuánto es la cifra. ATV.

¿Cómo inició la fama de Lis Padilla?

Lis Padilla, una ciudadana del departamento de San Martín, se hizo famosa gracias a un tutorial de baile. La tiktoker decidió publicar en la plataforma un video corto sobre cómo bailar el tema ‘Son de amores’. Nunca imagino lo viral que se haría este material, el cual ha sido replicado en innumerables ocasiones y en diferentes países.

Hoy en día, Lis Padilla es la tiktoker del momento, logrando más de 4 millones de seguidores. Incluso, Luca, cantante original de la canción, se animó a hacer el trend. “El baile es un descaro”, indicó en son de broma.

Vocalista de ‘Son de Amores’ reacciona al baile viral de la tiktoker peruana Lis Padilla. Instagram.

Lis Padilla responde a críticas por cobrar 8 mil soles por grabar video

Lis Padilla, famosa tiktoker peruana, ha salido al frente ante una avalancha de críticas en sus redes sociales tras filtrarse un video donde detalla sus tarifas por realizar videos publicitarios en TikTok. En el clip, se escucha a la creadora de contenido, conocida por su baile viral del tema ‘Son de amores’, negociar con una emprendedora de Lima y mencionar sus honorarios.

“Un video te estaría costando 8 mil soles por la cantidad de seguidores, y como ahorita estoy en tendencia”, le comentó Padilla mediante un mensaje de voz, sin prever que se haría público.

Lis Padilla aclaró que dicho monto es exclusivo para marcas publicitarias que desean usar su imagen y su coreografía viral. Enfatizó que no cobra a sus fans por fotos o videos en la calle. “Si yo me cruzo con una seguidora y me pide una foto y un video, yo encantada lo hago. No les cobro ni un sol... eso es solo para publicidad”, explicó, añadiendo que TikTok no le paga por reproducciones.

Lis Padilla se defiende de críticas por cobrar S/. 8 mil por grabar un video para TikTok.

Asimismo, denunció que una falsa emprendedora la contactó con el objetivo de revelar su tarifario a los medios y perjudicar su imagen. “Le mandé el monto confiando en la señora. Pero no se llegó a dar”, expresó.

“No estoy cobrando a mis amigos para hacer un video para una seguidora de TikTok, eso es para publicidad... pero tampoco me han llegado a pagar”, sentenció.

Lis Padilla se defiende de críticas por cobrar S/. 8 mil por grabar videos en TikTok.