Ana Lucía Urbina comparte su dolorosa decisión de no intentar otro embarazo tras reciente pérdida

Ana Lucía Urbina revela la razón para no intentar otro embarazo. | TikTok

Ana Lucía Urbina, vocalista del grupo de cumbia Corazón Serrano, compartió con sus seguidores y compañeras de la orquesta su dolorosa decisión de no tener otro hijo luego de la reciente pérdida que sufrió. Durante una transmisión en vivo, la cantante brindó detalles sobre el impacto emocional y reflexionó sobre esta determinación.

En el enlace, la joven intérprete habló sobre los proyectos y esperanzas que tenía para el heredero que perdió. Recordó los nombres que ella y su pareja, Edwin Guerrero habían elegido. “Me imaginaba mi bebito, si era mujer se iba a llamar Natalia, y Edwin me dijo si era hombre, Máximo”, relató.

A pesar de esta planificación, ella reconoció que la situación no se dio como lo habían soñado. Uno de los momentos más emotivos de la conversación fue cuando una de sus compañeras sugirió que podría considerar la posibilidad de intentar ser madre nuevamente.

Sin embargo, la respuesta de Ana Lucía Urbina fue clara y contundente: “Ya no es igual”. Este comentario reflejó el profundo dolor y la aceptación de una nueva realidad que viene tras la trágica pérdida.

Ana Lucía Urbina rompe su silencio luego de reciente episodio de aborto. | Composición/Infobae

¿Qué pasó con el reciente embarazo de Ana Lucía Urbina?

La noticia de la pérdida de su bebé fue compartida por Ana Lucía Urbina a inicios del mes de julio a través de un conmovedor mensaje en redes sociales. En ese entonces, ella y su familia solicitaron respeto y privacidad en medio del duelo.

“Estuve embarazada y con el corazón profundamente entristecido les comunico la dolorosa pérdida de mi bebé. (...) Atravesar este duelo ha sido una de las experiencias más desgarradoras que he tenido que afrontar. La felicidad que emanaba de mí al pensar en la llegada de este ser tan anhelado se ha tornado en un profundo vacío que me cuesta mucho llenar”, expresó.

El apoyo de sus seguidores fue evidente, con numerosos mensajes de amor y solidaridad. Este respaldo incondicional fue crucial para la vocalista de Corazón Serrano.

Ana Lucía Urbina anuncia la pérdida de su bebé en desgarrador comunicado. (Foto: Captura de IG)

Ana Lucía y Edwin Guerreo, entre idas y venidas

El amor entre Ana Lucía Urbina y Edwin Guerrero, dueño del grupo Corazón Serrano, ha sido una verdadera montaña rusa que ha capturado la atención del público desde su inicio en 2017. La relación entre la talentosa cantante y el director musical se hizo pública de manera inesperada, cuando la madre del empresario lo reveló durante una transmisión en vivo.

Este anuncio generó controversia, ya que muchos creían que él todavía estaba casado. En respuesta a las especulaciones, este aclaró su situación marital, explicando que llevaba varios años divorciado y que mantenía un vínculo cordial con la madre de sus hijos.

“Estoy divorciado hace unos años. La relación con la madre de mis hijos es cordial, cumplo con mis pequeños, todo está bien por esa parte”, declaró a la prensa.

Ana Lucía Urbina dio a conocer que perdió el bebé que esperaba con Edwin Guerrero. (Foto: Captura de IG)

A pesar del inicio turbulento, el romance floreció, con ambos compartiendo momentos tanto en el ámbito profesional como personal. Sin embargo, en 2021, la relación llegó a su fin por motivos no especificados, aunque ambos dejaron claro que seguían siendo buenos amigos.

¿Ana Lucía y Edwin Guerreo siguen juntos?

La relación entre Ana Lucía Urbina y Edwin Guerrero ha vuelto a ser motivo de especulación. En esa línea, la talentosa cantante decidió enfrentar los rumores en una transmisión en vivo a través de TikTok, aclarando si ha reavivado su romance con el productor musical.

Con su característica franqueza, aclaró la situación: “Voy a aclarar esto de una vez. Nos llevamos muy bien, después de lo que pasó, estuvo conmigo. No tenemos ahorita una relación. Yo estoy separada y estoy contenta. Nos llevamos muy bien. Ya lo dije y no lo voy a volver a repetir. Yo estoy soltera, no estoy con él”.

Ana Lucía Urbina posa junto a Edwin Guerrero. | Instagram