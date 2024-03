Ana Lucía Urbina casi deja Corazón Serrano: cantante revela que recibió oferta de conocida orquesta de salsa

Ana Lucía Urbina: Entre la cumbia o la salsa, una decisión de corazón que recordó la intérprete. | Instagram/Ana Lucía Urbina

Ana Lucía Urbina, destacada vocalista de Corazón Serrano, reveló que estuvo cerca de abandonar la agrupación de cumbia para integrarse a otro género musical, específicamente a la salsa, tras recibir una atractiva oferta.

Con una trayectoria que la posiciona como una de las integrantes más emblemáticas del colectivo piurano, la joven ha capturado la atención no solo de sus seguidores, sino también de otras bandas musicales que han visto en ella un potencial significativo para integrar sus filas.

Pese a esto, la cantante reiteró su compromiso y fidelidad hacia Corazón Serrano, liderada por Edwin Guerrero, agrupación que le ha brindado amplio reconocimiento en la escena peruana.

Ana Lucía Urbina lleva años con Corazón Serrano. | Instagram

¿Quién le propuso dejar Corazón Serrano?

Urbina reveló que recibió una atractiva oferta de Son Tentación. Esta propuesta le fue presentada por Paula Arias, líder de la mencionada orquesta de salsa su amiga.

Esta consistía en sumarla a su elenco de destacadas voces de la salsa, género musical que, aunque distinto a la cumbia, representa para muchos artistas un atractivo reto profesional.

Urbina, en comunicación con el programa ‘QQQuéntamelo todo’, expresó su agradecimiento por la propuesta recibida y elogió la honestidad y la ética de trabajo de la otra intérprete.

Ana Lucía Urbina canta con Briela Cirilo. | Instagram

¿Por qué rechazó la oferta laboral?

Sin embargo, Ana Lucía declinó la oferta argumentando un fuerte compromiso preexistente con Corazón Serrano, así como una identificación personal y artística con la cumbia que la ha consolidado como una de las figuras más queridas por el público.

“Son muy amiga de Paula y sí me hizo la propuesta, pero en ese momento por el compromiso que tenía con Corazón Serrano, no podía fallar. Fui sincera con Paula y le dije que no podía”, expresó.

“Me dijo sobre la propuesta, que para mí fue un halago y lo que siempre había esperado, pero no podía en ese momento porque ya tenía un compromiso y ya estaba establecida en Corazón Serrano. Me dije que no puedo fallar y también mi corazón ya era de otro”, agregó.

La decisión de Urbina de permanecer en Corazón Serrano reafirmó su d

Las cantantes Yrma Guerrero, Lesly Águila, Susana Alvarado, Ana Lucía Urbina, Kiara Lozano, Briela Cirilo y Milagros Díaz conforman las integrantes oficiales.

edicación y pasión por la cumbia, así como su conexión emocional con una agrupación que no solo representa su hogar artístico, sino también una gran familia musical.

¿Cómo se lleva Ana Lucía Urbina con Edwin Guerrero?

Ana Lucía Urbina, integrante destacada de Corazón Serrano, abrió su corazón para revelar detalles sobre su relación profesional con Edwin Guerrero Neira, con quien mantuvo una relación sentimental de cinco años.

La cantante expresó cómo han logrado transformar su vínculo para continuar juntos en la agrupación de cumbia peruana, destacando la madurez y el respeto mutuo como pilares fundamentales de su actual relación laboral.

Ana Lucía Urbina posa junto a Edwin Guerrero. | Instagram

La historia de amor entre ambos, que comenzó a gestarse en el marco de su actividad artística y se confirmó públicamente en 2017, fue seguida de cerca por los seguidores de Corazón Serrano.

Sin embargo, en 2021, la pareja decidió separarse sentimentalmente, aunque eso no significó el fin de su colaboración profesional dentro de la agrupación.

Al hablar sobre el fin de su relación amorosa, Urbina enfatizó en su momento, a través de sus redes sociales, la amistad y el respeto que ambos conservan, así como su continuo compromiso como compañeros de trabajo.

“Estoy feliz, con esa persona nos tenemos mucho cariño, nos respetamos y somos compañeros de trabajo”, expresó entonces la cantante.

Ana Lucía Urbina y Edwin Guerrero tuvieron una relación de años. | Instagram

“Terminamos hace dos años y tratamos de llevar bien el tema del trabajo. Al inicio si incomodaba un poco, (había) tristeza, quizá celos por parte de los dos. Pero ahora tratamos de llevarnos bien por el trabajo”, añadió.

Además, destacó la preocupación y el cariño que Guerrero sigue teniendo hacia ella y hacia su trabajo en la agrupación.