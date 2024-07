¿Qué pasa si el aumento de sueldo mínimo no logra consenso en el Consejo Nacional de Trabajo? Esto dijo el ministro

Dina Boluarte ha asegurado que la RMV se suba a más tardar antes del tercer trimestres del 2024. - composición Infobae/Edwin/Andina/Infobae/Paula Díaz

La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció en su Mensaje a la Nación, que el aumento del sueldo mínimo debería efectuarse, a más tardar, en el último trimestre del 2024.

“Anuncio que hemos convocado al Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNT) para consensuar el incremento de la Remuneración Mínima Vital, que debería efectivizarse, a más tardar, el último trimestre del presente año”, confirmó Boluarte.

Ahora, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Daniel Maurate, ha señalado cómo el proceso que deber seguir este tema en el Consejo Nacional de Trabajo, el cual se reunirá ya en la segunda semana de agosto. Sin embargo, también ha señalado que pasará si es que los representantes de los trabajadores y los empleadores no se ponen de acuerdo en este órgano.

El aumento del sueldo mínimo se ha confirmado para este año, según anunció la presidenta Dina Boluarte en su Mensaje a la Nación por 28 de julio. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Díaz/Presidencia

¿Qué pasa si no se logra consenso?

El ministro de Trabajo confía en que se pueda lograr un consenso en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT), entre representantes de los gremios de trabajadores y empleadores, pero de no ser así este ha señalado que esto quedará en manos de la presidenta Dina Boluarte.

“Si no hay un acuerdo, normalmente, ya dejan en potestad del Gobierno el incremento. (...) La Presidenta ha dicho que este debe efectivizarse el último trimestre de este año. Esperemos primero el consenso entre trabajadores y empleadores. Yo quisiera esperar primero esa posibilidad, de que haya un acuerdo”, informó en RPP Daniel Maurate.

Asimismo, el ministro incidió en estos comentarios en el programa ‘A toda máquina Perú’ de TV Perú, donde aseguró de que “si no hay acuerdo, ahí tenemos nosotros un espacio para poder intervenir”. Es decir, si tras haber realizado el procedimiento en el CNT, aún no hay decisión sobre el monto del aumento del sueldo mínimo, el Gobierno se encargará de ver el tema. Como se recuerda, Boluarte ha asegurado que este debe subir a más tarde en el último trimestre del 2024.

El ministro de Trabajo confirmó que el Consejo Nacional de Trabajo ya tiene fecha de sesión y será la segunda semana de agosto. - Crédito Composición Infobae/Infobae/Paula Díaz/Edwin Montesinos/MTPE

El monto que busca la CGTP

El secretario general adjunto de la CGTP, Gustavo Minaya Goñy, en entrevista con diversos medios, como Canal N y Exitosa, sugirió que la remuneración mínima vital debería cubrir la canasta básica familiar, la cual señaló que ascendería a S/2.100, más de la mitad del sueldo actual, de S/1.025.

Este sería el monto que los representantes de los trabajadores del Perú buscarían para el sueldo mínimo. Aunque, debe aclararse que, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), una canasta básica familiar de consumo, para una familia de cuatro personas, esta asciende a S/1.784 (por persona se calculan S/446). Para cinco personas, sí equivaldría a algo cercano a lo señalado, de S/2.230.

Congreso plantea otro monto

Por su lado, el Congreso ha presentado dos proyectos de ley para plantear que sea de interés nacional un nuevo monto del salario mínimo, que serían estas dos propuestas y montos:

S/1.500 El primer proyecto de ley, del congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay, se propone que la nueva remuneración mínima vital sea de, al menos,

El segundo proyecto de ley presentado por Waldemar Cerrón implica que este nuevo monto sea de S/1.545

Si no se llega a consenso en el Consejo Nacional de Trabajo, la potestad de subir el sueldo mínimo quedará en la Presidenta. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina

Pymes y empresas contra el aumento

Mientras, desde el lado de las pequeñas y medianas empresas, Julio Surco, presidente de la Asociación Pyme Perú, declaró para Canal N, qye las pequeñas y medianas empresas no estarían de acuerdo con ningún aumento, ni de un sol, de la remuneración mínima vital (RMV) dado que las llevaría a la informalidad.

“Por el momento, no. Que haya un incremento del PBI que se discute, es simplemente un rebote. Que no es lo real. Esto significa que si aumenta el sueldo mínimo vital nos va a llevar más a la informalidad. Es perjudicial para el país”, agregó Surco.

Asimismo, hace unos días gremios de empresas emitieron un comunicado —firmado por organizaciones como Confiep, Comex Perú y la Asociación de Bodegueros del Perú— donde alertaban que el Gobierno estaría convocando al Consejo Nacional de Trabajo “sin la etapa regular de reunir a los coordinadores de las partes empleadora y trabajadora para acordar agenda” para evaluar una eventual subida de la remuneración mínima vital (RMV).

Asimismo, gremios de empresarios también se han pronunciado sobre el aumento de sueldo mínimo, y señalan que debe ser discutido en criterios técnicos para ver su viabilidad. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Infobae/Paula Díaz

“El Gobierno no puede promulgar un incremento de la RM sin considerar los niveles de productividad del país, su impacto en el subempleo y sin una discusión técnica que involucre a todos los actores”, acotaron entonces.

Así, Daniel Maurate ha reiterado que alza del sueldo mínimo tiene que ser discutida de manera técnica en el Consejo Nacional de Trabajo para no afectar a las micro y pequeñas empresas. Y señaló que no cree que el monto que plantea el Congreso sería el que se escoja. “No creo que vaya a subir a dicho monto (...) No podemos hacer un incremento irresponsable, tenemos que ver básicamente que la economía siga creciendo”, opinó anteriormente.