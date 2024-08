Consejo Nacional de Trabajo discutirá el aumento de sueldo mínimo 2024 en agosto: ¿Cuándo?

El ministro de Trabajo confirmó que el Consejo Nacional de Trabajo ya tiene fecha de sesión y será en agosto. - Crédito Composición Infobae/Infobae/Paula Díaz/Edwin Montesinos/MTPE

La presidenta Dina Boluarte había mencionado en su primer Mensaje a la Nación, el 28 de julio de 2023, su deseo que de que su gestión se aprobara un aumento del sueldo mínimo. Un año luego, en su discurso del 2024 por Fiestas Patrias ha confirmado que este deberá darse antes de que acabe el año, durante el tercer trimestre.

“Anuncio que hemos convocado al Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNT) para consensuar el incremento de la Remuneración Mínima Vital, que debería efectivizarse, a más tardar, el último trimestre del presente año”,aseguró Boluarte.

Asimimos, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Daniel Maurate, ya ha convocado a la sesión para que los actores que deben definir este incremento de la remuneración mínima vital (RMV) se reunan en el Consejo Nacional de Trabajo.

El aumento del sueldo mínimo se ha confirmado para este año, según anunció la presidenta Dina Boluarte en su Mensaje a la Nación por 28 de julio.

CNT se reunirá en agosto

El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, ha confirmado que ya se ha decidido la fecha en que se reunirá el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) para poder avanzar con la futura aprobación del aumento del sueldo mínimo, como lo ha anunciado la Presidenta.

“Ya convocamos a la sesión del CNT, que va a ser la segunda semana de agosto. Los empleadores y trabajadores se van a juntar y van a dejar luego a una comisión [...] que ve remuneración mínima”, explicó en RPP.

El proceso será que primero se sesionará al Consejo, para que una comisión dentro, la que ve la remuneración mínima, pueda “encargarse de ver la parte técnica. Y luego el informe se eleva al Pleno del Consejo, y si hay acuerdo entre trabajadores y empleadores, este decide el incremento”.

El Consejo Nacional de Trabajo sesionará la segunda semana de agosto.

¿Qué pasa si no hay acuerdo en el Consejo?

Sin embargo, si este Consejo no llega a acordar un monto, el ministro de Trabajo ha revelado que esto quedará, entonces, en la decisión del Gobierno, sabiendo ya que la presidenta ha señalado que este aumento del sueldo mínimo vital “debe” darse este año.

“Si no hay un acuerdo, normalmente, ya dejan en potestad del Gobierno el incremento. (...) La Presidenta ha dicho que este debe efectivizarse el último trimestre de este año. Esperemos primero el consenso entre trabajadores y empleadores. Yo quisiera esperar primero esa posibilidad, de que haya un acuerdo”, informó en RPP Maurate.

El ministro de Trabajo ha resaltado de que prefire que este aumento venga del consenso. “Van a salir los representantes de los trabajadores diciendo de que el incremento tiene que ser de un monto alto, que tiene que ser urgente y rápido. Y seguramente saldrán los representantes de los empleadores que dirán que no es el momento para aumentar la remuneración mínima vital. Y también saldrán los ‘opinólogos’ a explica por qué sí o por qué no. Pero lo que yo quisiera es que los directamente involucrados se pongan de acuerdo”, agregó durante la cobertura de RPP de Fiestas Patrias.

Dos proyectos de ley en el Congreso proponen dos montos diferentes para el nuevo sueldo mínimo, que se discutiría este segundo semestre en Perú.

Congreso planteó este monto de aumento

Aún no se sabe el monto al que se subirá la RMV, pero el Congreso ha presentado dos proyectos de ley para plantear que sea de interés nacional un nuevo monto del salario mínimo, que serían estas dos propuestas.

El primer proyecto de ley, del congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay, se propone que la nueva remuneración mínima vital sea de, al menos, S/1.500.

El segundo proyecto de ley presentado por Waldemar Cerrón implica que este nuevo monto sea de S/1.545.

Sin embargo, el ministro de Trabajo ya ha señalado que no cree que el sueldo mínimo vaya a subir a un monto cercano a este. También señaló en RPP que desde el Gobierno no tienen un monto al que deba subirse, dado que buscan que se llegue a este en el consenso del CNT. Pero si no se logra esto, es el Gobierno quien tendrá que definir este finalmente.