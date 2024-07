Ethel Pozo y Janet Barboza se solidarizan con Pamela Franco y dan detalles de la salud de su hija: “Fuerza”

Ethel Pozo y Janet Barboza se solidarizan con Pamela Franco y dan detalles de la salud de su hija. América Hoy

Después que la cantante Pamela Franco indicara en conferencia de prensa que pasa por un momento difícil tras la hospitalización de su hija mientras ella se encuentra en Europa, Ethel Pozo y Janet Barboza expresaron su solidaridad y le dedicaron unas palabras.

Ambas hicieron un alto a sus fuertes críticas contra Pamela Franco por alimentar los rumores de su romance con Christian Cueva y se enfocaron a la dura situación que vive la cantante. “Es lo peor que le puede pasar a una madre es que estando lejos trabajando, tu niña se enferme”, indicó la hija de Gisela Valcárcel, bastante apenada por la situación.

Por su parte, Janet Barboza resaltó que entiende a la polémica figura, incluso, tuvo la oportunidad de hablar con Christian Domínguez, padre de su hija. “Por su puesto que te entendemos, las que somos madres, entendemos del dolor, que hay que trabajar, que tu hijo se enferme, que esté lejos, la impotencia de no poder estar cerca, de agarrarle la manito. Es muy pequeñita aún, sabemos que está con tu hermana, que está con la nana, confiemos en que todo salga bien”, indicó.

“Yo hablé con Christian el día de ayer (25 de julio) y me dijo que, evidentemente, cuando la niña se empezó a sentir mal la llevaron de inmediato, la internaron y está con buenos cuidados. Así que Pamela, desde aquí, todo tu amor para tu hija preciosa. Estamos seguras de que se va a recuperar pronto, pero la preocupación de madre estando tan lejos, nadie se la va a quitar”, acotó Barboza.

Leysi Suárez también se pronunció sobre el tema e indicó que su amiga Pamela Franco ha trabajado desde muy pequeña y que no se debe desmerecer su talento. Y que hoy en día, pese a este momento difícil, necesita seguir trabajando para cumplir su contrato. Resaltó, además, que debería ser el padre quien pare sus actividades para que cuide a su pequeña, pues la madre se encuentra lejos.

Janet Barboza defiende a Christian Domínguez

Janet Barboza se mostró en desacuerdo señalando que Christian Domínguez también tiene responsabilidades laborales como Pamela Franco, por lo que no sería justo que solo uno no cumpla con su trabajo.

Ethel Pozo y Janet Barboza se solidarizan con Pamela Franco. América TV

Brunella Horna cuestiona de Pamela Franco

La esposa de Richard Acuña fue lo más sincera posible e indicó que ella, en lugar de Pamela Franco, ya estaría en Perú, cuidando a su hija.

“Yo sí pienso que ella debería dejar todo allá, que no le importen los contratos y que luego negocie para venir a Perú. Si tu hija está enferma, coges tus 800 dólares que le puede costar el pasaje y vienes. Ella tiene muchísimo dinero, ella gana mucho en los shows, primero es tu hija”, señaló Brunella Horna.

Pese a que Leysi Suárez intentó defender la posición de Pamela Franco, la rubia insistió en su opinión, manifestando que los empresarios deben entender la situación que la cantante está pasando. “Negocias, los empresarios son padres y van a entender que su hija está enferma y que la prioridad para ella es su hija”, sentenció.

Brunella Horna cuestiona a Pamela Franco por no regresar a Perú por salud de su hija. América TV

Por su parte, Ethel Pozo indicó que era difícil lo que estaba atravesando Pamela Franco, pero también hubiera tomado la misma decisión de Brunella Horna.

“A mí me cuesta mucho dar mi opinión porque se está hablando de una menor, pero hablando como si fuera yo, yo como dice Brunella, dejo todo y me voy por mi hija, y también, por su puesto, el padre y sus abuelos. Porque la bebé, que está hospitalizada, necesita a sus familiares. Pronta recuperación, fuerza Pamela Franco, porque el dolor que debe estar sintiendo no se lo deseo a nadie”, concluyó la conductora de TV.

Brunella Horna estalló contra Pamela Franco por jugar con rumores sobre Christian Cueva y la cuestiona por no regresar a Perú por salud de su hija. América TV