Pamela Franco llora desde Europa por hospitalización de su hija: “La nana está con ella, y el papá se va de gira”. (Captura: @Lavitteri)

Mucha fuerza. La cantante de cumbia Pamela Franco se mostró visiblemente preocupada al revelar que su hija se encuentra hospitalizada en Perú mientras ella está de gira en Europa.

En un emotivo mensaje, la artista no pudo evitar quebrarse al hablar de la situación de su pequeña, quien está bajo el cuidado de su nana mientras su padre, Christian Domínguez, también se encuentra de gira.

La cantante de cumbia, visiblemente afectada, compartió desde Europa en conferencia de prensa el difícil momento que está pasando, y expresó su preocupación y el dolor de estar lejos de su niña en estos momentos. “No me encuentro bien, pero no por los chismes, sino porque tengo a mi hija hospitalizada en Perú ahorita.”

Pamela Franco explicó que su presencia en Europa no es por motivos de ocio, sino laborales, y que la situación es especialmente dolorosa por la distancia. Como se sabe, la chimbotana se encuentra de gira junto a su orquesta en medio de las celebraciones por las Fiestas Patrias, donde tiene contrato para cantar en colonias peruanas.

“Imagínense ustedes que son mamás estar lejos, pero a veces toca porque yo acá no vine de paseo, vine a trabajar, vine a demostrar mi arte junto a mis compañeros músicos. Yo sé que Dios nunca nos va a soltar de la mano a la gente que hacemos las cosas bien,” agregó, mostrando su fe y esperanza en que todo mejorará.

Ante ello, los seguidores de la cumbiambera no dudaron en enviarle mensajes de ánimo, fuerza y pronta recuperación para su hija. “Y la gente fregando y ella trabajando por su hija no espera que el marido la mantenga. Fuerza Pamela”, “Yo de papá o mamá dejo todo tirado y voy con mi hijo”, Dios ten misericordia sana a la niña y guarda a Pamela Franco y respáldala señor fuerza Pamela”, “El papa se pasa, pero para andar con los otros hijos que no son sus hijos ahí si esta, está mal eso cuando debe estar con su hija se pasó”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Pamela Franco se refiere a la presencia de Christian Domínguez en la vida de su hija

Hace poco, la cantante de cumbia Pamela Franco hizo declaraciones sorprendentes sobre el rol de Christian Domínguez, su expareja y padre de su hija menor, en la vida de la pequeña. En una reciente entrevista, Franco habló sobre quién se encarga del cuidado de su hija mientras ella está de gira en Europa.

Durante una entrevista con un medio local, Franco aseguró que mientras ella realiza su gira por Europa, es su familia quien se encarga del cuidado de la menor. La intérprete fue consultada sobre el rol del cumbiambero como padre, a lo que respondió sin titubear: “Que yo sepa él está haciendo su vida, en algún momento seguro irá a verla, eso imagino.”

Franco también destacó el apoyo incondicional de su familia en estos momentos. “Mi bebé está con mi hermana, mi sobrina y la nana, bien cuidada. Gracias a Dios, está mi familia que no me deja sola nunca,” agregó la artista de manera firme, dejando entrever que el líder de Gran Orquesta Internacional podría no estar visitando a su pequeña con regularidad. Como se sabe, la cantante se encuentra en el viejo continente realizando presentaciones como parte de su gira internacional. A pesar de las críticas, Franco se mantiene enfocada en su carrera y en brindar lo mejor de sí misma en cada espectáculo.

