Brunella Horna cuestiona a Pamela Franco por no regresar a Perú por salud de su hija y seguir jugando con rumores sobre Cueva

Brunella Horna estalló contra Pamela Franco por jugar con rumores sobre Christian Cueva y la cuestiona por no regresar a Perú por salud de su hija. América TV

En la reciente emisión del programa ‘América hoy’, del 26 de julio, Brunella Horna no se quedó callada y criticó severamente a la cantante Pamela Franco por alimentar los rumores de su romance con Christian Cueva. Además, pese a que solidarizó con la cantante por la salud de su hija, la cuestionó por seguir en Europa y no haber regresado a Perú para cuidarla.

La controversia surgió después de que Pamela Franco se fotografiara con el doble del futbolista Christian Cueva para promocionar sus shows en Madrid. Y que, además, recibiera en conferencia de prensa unas rosas azules, al igual que lo hizo Pamela López. En esta reunión, la cantante también se refirió a la canción que le gusta, ‘Simplemente amigos’, la cual es relacionada con el futbolista.

Brunela Horna no escatimó en palabras y aseguró que la acción de Franco se debió a una necesidad de atraer público a sus eventos. “Yo creo que ella nada más le va a importar el qué dirán que sus shows se llenen. No le conviene para nada que no se llenen los shows, porque sino, no la van a contratar más. Obviamente que ella sabe su negocio más que nadie, esas flores, claro que no se las ha mandado Christian Cueva, pero eso vende”, dijo la rubia bastante fastidiada.

Por su parte, Ethel Pozo y Janet Barboza respaldaron estas palabras, resaltando que no le conviene a Pamela Franco aclara el rumor con Christian Cueva por tema de marketing. Asimismo, la hija de Gisela Valcárcel indicó que si a ella no le gustara todo el revuelo que ocasiona, ya hubiera hablado con su equipo de producción para que no alimente más estas especulaciones.

“Está jugado a esta telenovela para facturar”, indicó Barboza. “Para mí es marketing, como también es marketing poner en el mismo show, como también es mafrketing poner en el mismo show poner al Cuevita italiano”, acotó Brunella Horna.

Janet Barboza agregó que no considera que Christian Cueva vaya a desmentir los rumores sobre Pamela Franco tras recibir rosas azules en su conferencia de prensa. “Solo desmintió a la esposa, pero a Pamela Franco, no. Es lo que me parece”, señaló.

No es la primera vez que Brunella Horna se refiere a Pamela Franco y su forma de promocionar sus conciertos en Europa. En la edición del 25 de julio, la esposa de Richard Acuña señaló que está usando esta estrategia para que el público vaya a sus shows.

Pamela Franco posa con doble de Christian Cueva para promocionar concierto. América TV

“Dinero es dinero, así que cuando se trata de facturar... no importa nada. Hay que reconocer que no iba nadie a los eventos de Pamela, que prácticamente estaban vacíos, así que necesitaba hacer bulla, show y generar para que la gente de la comunidad peruana acuda a sus presentaciones”, dijo Brunella Horna en esa ocasión.

Ethel Pozo añadió a la discusión que la estrategia de Franco era un intento de captar la atención de la colonia peruana en el extranjero. “Pamela está tratando de llamar público porque no toda la colonia peruana la conoce por el mundo y está buscando la forma de llenar (sus presentaciones)”, señaló.

“Primero es tu hija”

El programa América Hoy también se enfocó a la salud de la hija de Pamela Franco y Christian Domínguez. En la conferencia de prensa, la cantante señalo que se sentía triste no por los rumores que se tejen sobre ella, sino por la salud de su pequeña, quien estaba hospitalizada en compañía de su nana.

Pamela Franco indicó que ella tenía que seguir cumpliendo con sus responsabilidades labores en medio de tanta preocupación.

Brunella Horna cuestiona a Pamela Franco por no regresar a Perú por salud de su hija. América TV

“Yo sí pienso que ella debería dejar todo allá, que no le importen los contratos y que luego negocie para venir a Perú. Si tu hija está enferma, coges tus 800 dólares que le puede costar el pasaje y vienes. Ella tiene muchísimo dinero, ella gana mucho en los shows, primero es tu hija”, indicó bastante tajante.

Pese a que Leysi Suárez intentó defender la posición de Pamela Franco, Brunella Horna insistió en su opinión, indicando que los empresarios deben entender la situación que la cantante está pasando. “Negocias, los empresarios son padres y van a entender que su hija está enferma y que la prioridad para ella es su hija”, sentenció.