14 mitos sobre la donación de sangre que persisten entre los peruanos, según el Minsa

A fines de febrero último, el Ministerio de Salud del Perú (Minsa) informó que más de 400 mil unidades de sangre fueron donadas en el 2023, beneficiando a numerosos pacientes.

La Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (Digdot) del Minsa dio a conocer estos datos. De acuerdo con las estadísticas de la entidad, se recogieron 465.236 unidades de sangre en el 2023. La región con mayor cantidad de donantes voluntarios fue San Martín. En comparación con el 2022, el año pasado se consiguió un aumento de 43 mil unidades de sangre adicionales.

Para el 2024, se proyecta recaudar más de 600 mil unidades de sangre y duplicar la cantidad de donantes voluntarios, es decir, que se espera superar los 170 mil donantes.

Sin embargo, en el Perú aún existen mitos sobre la donación de sangre que impiden que la mayoría de peruanos se anime a atravesar por este procedimiento que ayuda a salvar vidas.

Donación de sangre

La donación de sangre es un proceso médico esencial para ayudar a niños y adultos con cáncer, mujeres que enfrentan partos complicados, personas que requieren trasplantes y pacientes con diversas enfermedades que necesitan regularmente sangre para sobrevivir.

Los requisitos para donar sangre son los siguientes:

No haber tenido hepatitis B, hepatitis C, sífilis o una prueba positiva de VIH.

14 mitos sobre la donación de sangre

Según el Minsa, entre los mitos sobre la donación de sangre algunos de los más comunes son los siguientes:

Me va a doler donar sangre: Falso. El proceso no es doloroso y es rápido. La extracción se realiza a través de una pequeña área de la piel con una aguja.

Donar sangre me hará sentir débil: Falso. Donar sangre no causa debilidad. El organismo repone la sangre donada y al día siguiente el volumen vuelve a la normalidad. Es importante tomar líquidos.

Si dono sangre contraeré VIH u otra enfermedad: Falso. El material usado es estéril y desechable, diseñado para un solo uso.

Voy a sentirme mal después de donar sangre: Falso. La mayoría de los donantes no experimentan complicaciones. En algunos casos, pueden sentir mareos, generalmente debido a factores emocionales. Después de donar, debes reposar aproximadamente 15 minutos.

La sangre solo se necesita en desastres o guerras: Falso. Se necesita sangre diariamente para personas con enfermedades como anemia, cáncer, leucemia, entre otras. También es esencial para cirugías, cesáreas, trasplantes y atención de accidentes.

No puedo donar sangre porque tengo tatuajes o perforaciones en el cuerpo: Falso. Puedes donar sangre después de un año de haberte realizado un tatuaje o perforación. Los estudios realizados a la sangre donada permiten detectar cualquier condición.

No puedo donar sangre porque estoy menstruando: Falso. La menstruación no es un impedimento siempre y cuando te sientas bien.

No puedo donar sangre porque soy un adulto mayor: Falso. La edad máxima para donar es 65 años. Si tienes menos, un médico evaluará tu estado de salud para determinar si puedes donar. Las personas mayores de 60 años no pueden donar si no lo han hecho antes.

No puedo donar sangre porque tuve hepatitis cuando era pequeño: Falso. Si has tenido hepatitis A, puedes donar. No es posible donar si has tenido hepatitis B o C.

No puedo donar sangre porque estoy tomando anticonceptivos: Falso. Esto es incorrecto. Los anticonceptivos no son un impedimento para donar sangre.

Me dará anemia si dono sangre: Falso. El cuerpo renueva la sangre al día siguiente y la sangre nueva estará mejor oxigenada.

Si dono sangre no tendré la misma capacidad sexual: Falso. La sangre donada se repone naturalmente y no afecta la salud ni las funciones reproductivas y sexuales.

Si dono sangre me engordaré y debilitaré: Falso. Donar sangre no causa aumento de peso, debilitación ni transmisión de enfermedades.