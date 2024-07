Magaly Medina revela cuánto cobra la tiktoker Lis Padilla por dar entrevistas y aparecer en programas de televisión

Tiktoker Lis Padilla y lo que cobra por dar entrevistas en televisión: Magaly Medina revela cuánto es la cifra. ATV.

Lis Padilla es una tiktoker peruana que ha logrado alcanzar la fama rápidamente gracias a un video que hizo enseñando a bailar el conocido tema de ‘Son Amores’ en la versión brasilera del cantante Pabllo Vittar.

Su peculiar coreografía se hizo viral y muchos de los medios de comunicación de Lima la comenzaron a llamar para tenerla en su set de televisión, inclusive ha dado entrevistas a importantes cadenas de TV internacionales.

Los primeros en traerla desde el departamento de San Martin, lugar donde vive, fueron la producción de la ‘Chola Chabuca’ con Ernesto Pimentel, luego ‘Mande quien Mande’ a cargo de María Pia Copello.

Hasta ese momento era una invitada más, pero tanta es su popularidad y carisma que ahora debido a la acogida que tiene por cibernautas ha comenzado a cobrar por presentarse en vivo en los sets de televisión o dar entrevistas a los programas.

Así lo confirmó la conductora Magaly Medina en su reciente programa del 22 de julio, donde una periodista le consultó a la creadora de contenido de la selva peruana cuánto es su tarifario para ir al set ‘Magaly TV La Firme’.

“¿Y cuánto quiere para venir?, yo hablo con mi productor”, le consultó la periodista y Padilla respondió: “Mil soles, amiguita”, afirmando que ese es el costo por aparecer, ya sea en el set o dar una breve entrevista a un medio de TV.

La polémica periodista aprobó dicha iniciativa, la defendió y ha dado su respaldo por el momento de fama que está viviendo, Padilla, sin embargo, comentó que no pudo costear sus honorarios por no contar con ese presupuesto para tener en su espacio de TV.

“No nos alcanzaba para pagar los mil soles que ella quería, no, no teníamos. Habíamos vendido todo, pero es justo. La mayoría de las personas que uno las llama, te cobran y todas cobran, unas más que otras. Ella también y está bien, al toque se dio cuenta cómo funciona el negocio aquí”, detalló.

Magaly Medina a Lis Padilla: “Tiene que aprovechar lo que dure”

Magaly Medina se animó a darle un consejo a Lis Padilla y recordó el trend que hizo famoso a otro peruano en las redes sociales, como lo fue ‘ingeniero bailarín’, quien vivió su fama momentánea, apareciendo en todos lados y luego desapareció.

“Ahora le ha tocado a ella, que es una tiktokera que ha sido rebotada en el mundo entero con este trend y que tiene que aprovechar lo que dura porque estas son modas pasajeras... Qué bacán, que todo el mundo la está invitando e imitando, se ha convertido en todo un fenómeno”, expresó.

Lis Padilla niega haberse comprado una casa

La tiktoker Lis Padilla salió a desmentir las afirmaciones de ‘América Hoy’, que recientemente informó que la joven había comprado una vivienda utilizando las ganancias de su éxito en TikTok. Notablemente molesta, la peruana se dirigió a sus seguidores para aclarar las noticias que circulan en Internet.

Padilla expresó su disconformidad con la información difundida por ‘América Hoy’. “No sé cómo un medio de comunicación agarra una cosa y se inventan cosas sobre mí, algo que no es cierto. Ya estoy muy inquieta, esto no me está gustando. Un programa agarró y empezó a hablar que gracias al tutorial que hice me compré mi casa, mi mansión, que estoy ganando mucho dinero. Eso no es cierto”, aclaró.

Según dijo la tiktoker, quien aseguró que solo tiene una casa en la selva, el magazine de América TV usó un video que hizo en el 2023 para su canal de YouTube en el que simulaba haber comprado una casa, pero que claramente mencionaba al final que era solo un sueño y que la vivienda era de su amiga. “Lis Padilla no se está haciendo millonario gracias a esto, no es verdad. Aquí estoy aclarando, no deben agarrar información falsa”, enfatizó.

