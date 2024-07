Lis Padilla niega afirmaciones de ‘América Hoy’ sobre la compra de su casa por baile viral de ‘Son Amores’

Lis Padilla desmiente a ‘América Hoy’ por afirmar que compró casa con el tutorial de ‘Son Amores’ | Instagram/@lispadillaoficial

Lis Padilla, una tiktoker originaria del departamento de San Martín, ha logrado alcanzar una fama de dimensión internacional gracias a un video de TikTok, en el que enseña a bailar la popular canción “Son de amores”. Este tutorial de baile, que rápidamente se volvió viral, no solo ha resonado entre los usuarios de la plataforma en su país natal, sino que ha traspasado fronteras, capturando la atención y admiración de personas en distintas partes del mundo.

El éxito de su coreografía ha sido tan significativo que incluso ha sido destacado por el programa ‘América Hoy’. Según el magazine matutino, debido a las ganancias obtenidas de su viral y conocida coreografía, la joven creadora de contenido habría logrado comprar una vivienda propia. Este supuesto logro fue presentado como un ejemplo del poder de las redes sociales y de cómo pueden transformar la vida de los creadores de contenido.

'América Hoy' aseguró que Lis Padilla se compró una casa con las ganancias de su baile viral en TikTok. Captura/América Hoy

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando la propia Lis Padilla salió al frente para negar estas afirmaciones. En una declaración publicada en su cuenta de Instagram, la peruana desmintió tajantemente la información proporcionada por ‘América Hoy’, calificándola de errónea y aclarando que no ha adquirido una casa recientemente.

Lis Padilla desmiente a ‘América Hoy’

La tiktoker Lis Padilla ha salido al paso para desmentir las afirmaciones del programa de televisión ‘América Hoy’, que recientemente informó que la joven había comprado una vivienda utilizando las ganancias de su éxito en TikTok. Notablemente molesta, la peruana se dirigió a sus seguidores para aclarar las noticias que circulan en Internet.

“Muy buenas tardes, soy Lis Padilla, un gusto. Espero que estén muy bien, con la bendición de Dios. Como ustedes saben, ya me conocen, soy la que hizo el video de Son Amores. Bueno, yo estoy muy agradecida con las personitas que me están siguiendo, también mis seguidores antiguos, gracias por seguir apoyándome y gracias por las nuevas personas. Ya somos 4 millones de seguidores, muy feliz y agradecida”, manifestó al inicio de su declaración.

Lis Padilla desmintió afirmaciones de 'América Hoy'. Captura/Instagram

Padilla expresó su disconformidad con la información difundida por ‘América Hoy’. “No sé cómo un medio de comunicación agarra una cosa y se inventan cosas sobre mí, algo que no es cierto. Ya estoy muy inquieta, esto no me está gustando. Un programa agarró y empezó a hablar que gracias al tutorial que hice me compré mi casa, mi mansión, que estoy ganando mucho dinero. Eso no es cierto”, aclaró.

Según dijo la tiktoker, quien aseguró que solo tiene una casa en la selva, el magazine de América TV usó un video que hizo el año pasado, en el que simulaba haber comprado una casa, pero que claramente mencionaba al final que era solo un sueño y que la vivienda era de su amiga. “Lis Padilla no se está haciendo millonario gracias a esto, no es verdad. Aquí estoy aclarando, no deben agarrar información falsa”, enfatizó.

Finalmente, Lis Padilla explicó que TikTok no paga a los creadores de contenido por las publicaciones en sí, sino que los ingresos provienen de regalos durante transmisiones en vivo. “Porque publiques un video y tenga 3 millones de likes no quiere decir que estás cobrando, acá no nos pagan por contenido. No deben hablar cosas que no son”, concluyó.

Lis Padilla es la tiktoker peruana del momento. TikTok/@lispadilla6

¿Quién es Lis Padilla?

Lis Padilla, una tiktoker e influencer peruana, ha captado la atención mundial con su viral coreografía de la canción ‘Son de amores’. Originaria del distrito de Huicungo, en la provincia de Mariscal Cáceres, en San Martín, ella ha demostrado que el talento y la creatividad pueden brotar desde cualquier lugar.

Madre de cuatro hijos, Padilla empezó su aventura en las redes sociales en 2022, alentada por su hija mayor de 17 años. Inicialmente subía videos a YouTube, pero encontró su verdadero éxito en TikTok, donde sus contenidos llenos de energía y originalidad le han generado una gran cantidad de seguidores.

Con el apoyo incondicional de su esposo, Enrique, con quien lleva siete años de relación, la tiktoker ha logrado avanzar en su carrera digital. La influencia y el respaldo de su familia han sido esenciales en su camino hacia el éxito en las redes sociales. “Soy ama de casa, pero también me dedico a las redes. Mi marido es el que trabaja”, mencionó en una entrevista con ‘Amor y Fuego’.

Lis Padilla es una tiktoker peruana, vive en el departamento de San Martín. Instagram/@lispadillaoficial