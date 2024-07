Vocalista de ‘Son de Amores’ reacciona al baile viral de la tiktoker peruana Lis Padilla: “Es un descaro”

Vocalista de ‘Son de Amores’ reacciona al baile viral de la tiktoker peruana Lis Padilla. Instagram.

Lis Padilla, originaria de la provincia de San Martín en Tarapoto, se ha convertido en toda una sensación gracias a su talento para el baile y su creatividad al hacer un curioso video donde enseña a bailar la canción “Son de amores”.

Su tutorial se ha vuelto viral en la popular plataforma de videos cortos TikTok, capturando la atención de usuarios de diferentes partes del mudo. Sus pasos han cautivado a millones de usuarios y su popularidad la ha llevado a dar entrevistas a medios nacionales e internacionales, incluyendo Telemundo.

Pero la reacción más esperada por los cibernautas ha sido la del dúo español ‘Andy & Lucas’, que son los creadores del romántico tema que fue lanzado en el 2010. Lucas González, integrante del dueto, finalmente opinó sobre la nueva versión de su canción y los ocurrentes pasos de baile que Padilla ha puesto de moda.

(okdiario.com)

Vocalista de ‘Andy y Lucas’ reacciona al baile de ‘Son de Amores’ de Lis Padilla

El cantante español sorprendió a sus seguidores en redes sociales al realizar los ya famosos pasos de Lis Padilla al ritmo de ‘Son de amores’. “Hola a todos. Soy Lucas, compositor de la música ‘Son de amores’. Esa música fue interpretada hace 20 años por el grupo musical ‘Andy y Lucas’”, comentó en un video que publicó en la cuenta oficial de la dupla.

Lucas González expresó su sorpresa no solamente con la versión portuguesa que ha hecho el cantante transexual Pabllo Vittar que es la sensación en todo Latinoamérica, sino con el baile que ha creado la peruana Padilla.

“Voy a dejar el bailecito que tanto se ha popularizado en redes sociales. Esa música fue interpretada hace 20 años. El baile es un descaro. El baile es un descaro”, mencionó, destacando especialmente el paso de la pistola. “Eso ya es algo fuerte. Yo lo tengo taladrado en la mente”, agregó el artista español.

En el mismo sentido, Lucas mostró entre bromas su sorpresa por los pasos de baile de Lis y hasta realizó el famoso tutorial. “La gente me saluda en la calle con ese paso ‘Pum pum’”, indicó González, mientras imitaba el movimiento viral de Padilla.

Finalmente, el autor e interpreté de ‘Son de Amores’ se despidió de sus seguidores con una gran sonrisa, contagiado por el ritmo y la alegría del baile de Lis Padilla.

Vocalista que canta ‘Son de Amores’ reacciona al baile viral de la tiktoker peruana Lis Padilla. Instagram.

¿Quién es Lis Padilla?

Lis Mercedes Padilla Salcedo, conocida simplemente como Lis Padilla, ganó popularidad en TikTok por su hilarante video del tema ‘Son de amores’. La versión en portugués del tema cobró vigencia en la red social china hace varias semanas, llevando a Padilla al estrellato.

A sus 33 años, esta nativa de San Martín de Porres cuenta con más de 4 millones de seguidores en TikTok y su video del tutorial de la versión brasileña cuenta con más de 1 millón de reproducciones en la red social china y más de 6 mil suscriptores en su canal de YouTube.

La tiktoker, que es madre de cuatro hijos, llegó por primera vez a Lima como invitada del humorista Ernesto Pimentel para presentarse en su programa ‘El Reventonazo de la Chola Chabuca’, ahí demostró su talento y carisma. “Llevo varios años en esto y es la primera vez que vengo a Lima y me piden fotos. Me siento como la Shakira, así me siento”, señaló la creadora de contenido.

Además, se presentó en el programa ‘Mande Quien Mande’ con María Pia Copello, donde hizo bailar a todos los conductores con su trend. Con su divertido carácter, Lis Padilla continúa conquistando corazones y sumando admiradores en todo el mundo.

Y de acuerdo al programa ‘América Hoy’, Padilla ha podido comprarse su primera vivienda gracias al éxito que ha tenido en sus redes sociales. Ella mostró el interior de su inmueble en un video de su cuenta de YouTube.

Lis Padilla es la tiktoker peruana del momento. TikTok/@lispadilla6