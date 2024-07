Luciana Fuster fue excluida de importante evento del Miss Grand pese a ser la actual reina

Luciana Fuster no asistirá al Miss Grand Japón. (Foto: Captura de IG)

La reciente ruptura de Luciana Fuster con Patricio Parodi ha sido seguida por una noticia lamentable para la actual Miss Grand International 2023. La organización del certamen de belleza ha anunciado en redes sociales la realización de un evento de talla mundial en Asia, del cual nuestra compatriota ha sido excluida inesperadamente.

Luciana Fuster, quien obtuvo la corona de Miss Grand International en octubre en Vietnam, ha estado cumpliendo diligentemente con sus responsabilidades como reina. Sus actividades han incluido viajes a diversos países, donde ha transmitido mensajes de paz y representado a la organización con distinción. No obstante, su reciente exclusión del evento en Japón ha generado una ola de especulaciones.

El Miss Grand International anunció a través de sus plataformas en redes sociales la celebración de la gala final del Miss Grand Japón, un evento crucial que determinará a la próxima representante del país asiático. En el comunicado, se mencionó que solo Mr. Nawat, fundador de la organización, y Teresa, la vicepresidenta, asistirían en representación del Miss Grand, dejando a Luciana fuera de esta importante cita.

La ausencia de Fuster en este evento ha causado sorpresa y descontento entre sus seguidores y la comunidad de certámenes de belleza. Muchos esperaban verla en el escenario, continuando con su labor de embajadora de la paz. La exclusión ha llevado a preguntas sobre las razones detrás de esta decisión, especialmente dado el alto perfil y la popularidad de la modelo peruana.

Jessica Newton, organizadora del Miss Perú, no tardó en pronunciarse sobre el asunto. A través de sus historias en Instagram, Newton aclaró que no tuvo ninguna participación en la decisión tomada por el Miss Grand International. “Como organización, no tenemos ninguna injerencia en las decisiones que tome Miss Grand con su reina”, afirmó.

Esta declaración de Newton ha dejado en claro que la decisión fue completamente interna del Miss Grand International. Sin embargo, la falta de una explicación oficial por parte de la organización del certamen ha dejado a muchos especulando sobre los posibles motivos.

¿Cuánto gana Luciana Fuster como Miss Grand Internacional?

En el programa ‘América Hoy’, Brunella Horna reveló que Luciana Fuster recibió una suma de 300.000 dólares, equivalentes a un millón de soles, por ganar el Miss Grand International 2023. Este premio no solo representa un reconocimiento significativo, sino también una oportunidad financiera considerable para la reina de belleza.

Además del premio en efectivo, Luciana Fuster se convertirá en la imagen de diversas marcas de ropa y maquillaje. Estos auspicios podrían generarle hasta 10.000 dólares adicionales, aumentando aún más sus ingresos y consolidando su posición en el mundo del entretenimiento y la moda.

