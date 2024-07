Luciana Fuster canta tema de desamor tras ruptura con Patricio Parodi: “No han pasado 2 semanas y ya me olvidaste”

Luciana Fuster y su indirecta a Patricio Parodi tras ser captado en fiesta

Fuertes declaraciones. La modelo peruana Luciana Fuster reapareció en redes sociales después de anunciar su ruptura con Patricio Parodi hace más de una semana. A pesar de la tristeza mencionada en su comunicado, la reina de belleza se muestra más fuerte que nunca mientras continúa su gira por Venezuela como parte de su reinado como Miss Grand Internacional.

Ante ello, la Miss Grand 2023 compartió en sus historias de Instagram su presencia en el concierto de la cantante venezolana Corina Smith el sábado 13 de julio. Durante el evento, Fuster habría utilizado algunas canciones que sus seguidores consideran que fueron para enviar contundentes indirectas a Parodi, quien fue visto disfrutando de su soltería en una reciente juerga junto a varios de sus amigos.

Durante el concierto, Luciana Fuster, acompañada del periodista Renzo Winder, cantó a todo pulmón varias canciones de Corina. Sin embargo, una de ellas llamó especialmente la atención: “Anoche, yo te vi también con yo, no sé quién, verte tan feliz, me dolió por cien y siento que no entiendes el sentimiento, de amar a alguien y verlo feliz con otra infeliz, dime qué pasó (...) No han pasado dos semanas y ya me olvidaste, cómo hiciste, cómo sanas, cómo me miraste a los ojos”. Estas frases sugirieron una clara alusión a su reciente ruptura con Parodi.

Tras ello, Luciana también tuvo un encuentro con la cantante Corina Smith durante el evento, en el cual la artista comentó: “Tristes, pero siempre mamis”. Esto incrementó las especulaciones sobre si Luciana estaba mostrando su dolor tras ver a su exnovio tan rápidamente adaptado a la vida de soltero, especialmente después de ser visto en fiestas con sus compañeros de ‘Esto Es Guerra’.

Como se recuerda, el pasado 3 de julio, Luciana Fuster confirmó a través de sus redes sociales que había terminado su relación con Patricio Parodi. La modelo peruana explicó que la ruptura había sido en buenos términos y que esta sería la única vez que hablaría del tema. “De corazón, espero entiendan que es la única vez que diré algo del tema, pues para mí, es algo difícil y doloroso de procesar”, declaró Fuster.

Por su parte, el popular ‘Pato’ también usó sus redes sociales para emitir un comunicado, reflejando las palabras de la modelo. Ambos afirmaron que la decisión de separarse fue mutua, pero no proporcionaron detalles específicos sobre las razones de la ruptura. Se especula que la distancia jugó un papel crucial, ya que Luciana se trasladó a Tailandia tras ser coronada como Miss Grand International 2023, mientras que Patricio permaneció en Perú debido a su participación en el reality de América TV.

Jessica Newton defiende a Luciana Fuster en medio de controversias

La directora del Miss Perú, Jessica Newton, salió en defensa de Luciana Fuster, en medio de las recientes controversias que rodean a la modelo tras el fin de su relación con Patricio Parodi y los rumores de un nuevo vínculo con un joven extranjero. Newton dejó claro que no se inmiscuirá en la vida personal de Fuster.

La empresaria reafirmó que Luciana continuará cumpliendo con sus compromisos laborales dentro de la organización, minimizando las especulaciones sobre su vida amorosa. En declaraciones a los medios, Newton fue enfática y directa al respecto.

“La vida personal de mis reinas es algo que no voy a discutir, no me parece elegante ni prudente. Estoy feliz con Luciana, está haciendo un magnífico trabajo. Tiene un montón de viajes pendientes como reina internacional y donde voy me felicitan por mi reina”, declaró la madre de Cassandra Sánchez.

Jessica Newton asegura que Luciana Fuster dará detalles sobre Patricio Parodi cuando llegue a Lima. | Composición/Infobae