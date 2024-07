Presidente del Poder Judicial responde a crítica del Mininter: “Incompetencia de otro sector no puede atribuirse a nosotros”

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, respondió a las críticas del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien afirmó que la Policía Nacional del Perú (PNP) no pudo capturar al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por una supuesta demora en la aprobación de una orden de allanamiento.

“Yo lo que sostengo y lo que he referido es que la Policía estuvo en el tiempo oportuno y estuvo en el momento ideal. Lo que no tuvo en esa oportunidad fue la una decisión judicial dentro del tiempo que esperábamos, demoró horas y lamentablemente esas horas en tipo operaciones como esta son absolutamente vitales para lograr una captura”, sostuvo el ministro Santiváñez esta mañana en RPP.

Por su parte, Javier Arévalo, que se encontraba en Ferreñafe (región Lambayeque), indicó que no escuchó estas declaraciones cuando fueron emitidas. Sin embargo, sostuvo que el Poder Judicial no representa un obstáculo para la captura de ninguna persona, incluido Vladimir Cerrón, que lleva prófugo casi 300 días desde el año pasado.

“No creo que esa sea una apreciación exacta (la del ministro del Interiro). El Poder Judicial trabaja, y en todo caso quien se encarga de las capturas es la Policía y corresponde al sector Interior, pero el Poder Judicial no es obstáculo para la captura de ninguna persona que esté requisitoriada”, afirmó en contacto con la prensa que se encontraba en el lugar.

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, respondió a las críticas del ministro del Interior, que aseguró que fue el PJ el responsable de no haber podido capturar a Vladimir Cerrón en Huancayo. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

“Yo solo le digo una cosa. La incompetencia de otro sector no puede atribuirse a nosotros. Nosotros (el Poder Judicial) no capturamos personas, eso quiero que sea claro”, afirmó Arévalo, quien también indicó que “habría que ver (la incompetencia del Mininter). Si me dicen que una persona estaba en un lugar y no la pudieron capturar... yo solo le digo eso”.

Ministro del Interior: “Yo solo tengo 60 días en el cargo”

Durante una intervención policial realizada esta mañana en Gamarra, el ministro del Interior afirmó que, aunque Vladimir Cerrón es un prófugo de la justicia desde hace casi 300 días, solo asume la responsabilidad por el periodo en el que ocupa el cargo en el Mininter.

“Nosotros estamos en permanente operatividad policial, porque la misión que tenemos es ubicarlo y ponerlo a disposición de la justicia. (...) Lo que nosotros hacemos es estar en permanente búsqueda desde el inicio de la gestión. Como usted refiere, tiene 300 días prófugo, pero yo tengo 60 días en la gestión. Y yo respondo en este caso por la gestión que estoy ejecutando”

El titular del Mininter también indicó que los chats publicados en medios como Bunker o Panorama en los que se revela una presunta comunicación de Cerrón con los congresistas Américo Gonza y Kelly Portalatino, ambos de la bancada de Perú Libre, no pueden ser dados como válidos.

Según Santiváñez, incluso miembros de la Policía Nacional habrían recibido contacto de estas fuentes dudosas, quienes habrían ofrecido información sobre la ubicación de Cerrón a cambio de dinero. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) Mininter /Alonso Chero

“Tenemos que decir, como Policía Nacional del Perú, que no podemos dar fiabilidad a esos screenshot porque la información que nosotros tenemos y manejamos, que lógicamente no podemos develarla por un tema de inteligencia, es absolutamente distinta”, aseguró el ministro a RPP .

Por otro lado, el titular de la cartera de Interior afirmó que existe un “mercado de inteligencia” en la que participan actores con identidad desconocida que estarían ofreciendo “pruebas que incluso están manipuladas o son fraudulentas, incluso son falsas”

Según Santiváñez, incluso miembros de la Policía Nacional habrían recibido contacto de estas fuentes dudosas, quienes habrían ofrecido información sobre la ubicación de Cerrón a cambio de dinero.

En ese sentido, Santiváñez aseguró que los chats difundidos en otros medios, como en Bunker o en Panorama, no pueden ser referidos siquiera como fiables. “(...) Mucho menos que sea real porque nosotros tenemos nuestra propia investigación y tenemos nuestros propios medios de prueba. Y dentro de ellos no se encuentran los referidos o los mostrados por los medios de comunicación”.