Difunden audios del prófugo Vladimir Cerrón, presuntamente ebrio, enviados a Kelly Portalatino

Fuente: Bunker

El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, envió mensajes de voz en aparente estado de ebriedad a la legisladora Kelly Portalatino, quien ha defendido su inocencia y ha señalado que “aún no hay una sentencia firme”, pese a que el exgobernador fue sentenciado a tres años y medio de prisión en segunda instancia.

Los audios, que tienen rasgos de acoso sexual, fueron enviados durante una madrugada de 2022, según un informe difundido este martes por Bunker. La serie inicia con una persona que se identifica como “el viceministro de Hidrocarburos”, aparentemente Rafael Reyes. “Aló, Kelly, tú sabes que yo siempre te he considerado y querido mucho. Espero que nunca más me pongas una censura. Estoy acá con el número uno”, dice.

Seguidamente, interviene Cerrón: “Kelly, toda mi promoción te quiere, si tú no eres la próxima presidenta, vas a ser la vicepresidenta o canciller, no sé, pero no hay boleto de regreso, caraj*. Por eso debemos ser la vanguardia, amor”.

En otro mensaje, vuelve a hablar el viceministro: “Kelly, me gusta tu carácter, tu forma de ser. No sé por qué me he enamorado de ti”. Posteriormente, Cerrón agrega: “Tú sabes que el borracho y el niño dicen la verdad. Aunque el borracho dice que nunca está borracho, siempre dice la verdad. El 13 de agosto es nuestro aniversario, amor, y vamos a celebrarlo a lo grande como un partido triunfador. Te amo”.

Portalatino no hizo comentarios al respecto cuando el portal periodístico le consultó sobre estas comunicaciones. Bunker también reveló que, en noviembre del año pasado, Cerrón le respondió a la diputada en un chat junto a otros parlamentarios de Perú Libre.

Los mensajes se han hecho públicos tras un reportaje de Panorama, donde se insinúa que la legisladora y Américo Gonza habrían mantenido conexiones con la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI) para evitar la búsqueda y captura del exgobernador de Junín. Sin embargo, Portalatino negó la acusación.

Según el ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Roger Arista, ambos congresistas habrían contactado con Palacio de Gobierno, por intermedio del secretario presidencial Enrique Vílchez, a fin de evitar la detención de Cerrón.

Vladimir Cerrón en una fotografía de archivo

“Quiero rechazar categóricamente estas imputaciones. No sé si el señor Iván Escudero es periodista de investigación porque parece que no lo fuera. En primer lugar, no ha hecho su trabajo como corresponde. Estamos hablando de entredichos y no hay nombres que el señor Arista mencione, nombres específicos”, dijo.

Cerrón provocó controversia este martes con la publicación de su libro ‘Del campo a la ciudad’, escrito mientras permanece en la clandestinidad. El texto, que critica la gestión del expresidente Pedro Castillo, se lanza nueve meses después de que Cerrón fuera reportado como prófugo para evitar una orden de prisión preventiva.

La Unidad de Investigación de Latina advirtió que el político, quien sigue activo políticamente y utiliza las redes sociales para difundir sus opiniones, podría presentarse por Zoom en la presentación y burlar el seguimiento del Estado.

A inicios de este año, la presidenta Dina Boluarte se dirigió a Cerrón después de que la acusara de haber “sido parte del golpe de Estado” que destituyó y encarceló a Pedro Castillo (2021-2022). “No hay derecho de robarle al pueblo para que se enriquezcan algunos y luego estén allí indicando que son perseguidos políticos cuando no lo son. Tienen que dar la cara a la justicia y estar donde merecen estar”, zanjó.