Perú involucra a China en proyectos de transporte público, ferrocarriles y fibra óptica: que hay detrás

El ministro de Transporte y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, en una ultima conferencia de presa, dio alcances sobre los proyectos que se priorizaron ante el régimen y empresas de China, en el viaje de la presidenta Dina Boluarte y estos funcionarios del Estado peruano a la nación asiática. Infobae Perú estuvo presente y pudo conocer de primera mano los grandes proyectos que alista el país, pero con la mira puesta en que el país asiático sea el que invierta y lleve adelante estos planes de inversión.

Entre estos se detallan tres ejes principales, que el MTC estaría priorizando, según reveló el titular de esta entidad: el proyecto de electromovilidad, que implicará renovar el parque automor de transporte público con vehículos eléctricos; el plan ferroviario, con seis trenes para empezar, que se busca que sean manejados por una sola empresa privada, y el proyecto de banda ancha, para llevar fibra óptica a más lugares del país. En todos estos, el MTC ha visto interés en el Gobierno y empresas de China. ¿Cómo se involucrarían?

Taxis y buses eléctricos: Perú se prestaría USD 300 millones de China

Según reveló el ministro de Transportes, el Gobierno está alistando un plan para promover la adquisición de autos y buses eléctricos para el transporte público. Para esto, sin embargo, se está previendo que China financie este proyecto con USD 300 millones, en un primer paquete.

La presidenta, en su primera aparición pública tras el viaje a China, resaltó los acuerdos que firmo con el país asiático. - Crédito Composición Infobae/Captura de Presidencia

Para lograr esto, el MTC se reunió con tres empresas chinas que producen estos carros eléctricos (vehículos chicos para taxi, y más grandes para buses, de 25 hasta 120 pasajeros), entre las cuales destacó BYD. Dado que se amplió el plazo para que coasters y combis siguieran funcionando por dos años (tras lo cual deberán ser retirados y ‘chatarreados’).

Se estima que este plan logre financiar autos eléctricos para reemplazar el parque automotor, pero dedicado al transporte público.

Para la autoridad de Transportes y Comunicaciones, “la idea es ayudar al financiamiento de quien hace esta actividad económica y que satisface una demanda, de un vehículo nuevo y eléctrico“.

China es el principal productor de vehículos eléctricos en el mundo, tanto modelos chicos, para taxi, como grandes, los buses. Al menos tres empresas, según resaltó Pérez-Reyes, estarían interesadas en involucrarse en este plan peruano. “Estuvimos en las instalaciones de la empresa BYD, el principal productor de autores en el mundo. Y también estuvimos en instalaciones de una empresa (...) que produce vehículos mayores, buses de 25, de 60, incluso de 120 pasajeros.”

El transporte público será eléctrico, tras los dos años que se amplio que sigan operan las custers y combis. También incluirán taxis. Así se podrán financiar estos vehículos. - Crédito Infobae

Tentativamente, el Gobierno chino no solo podría financiar este proyecto, con lo que Perú se endeudaría (el ministro calcula por 10 años) por USD 300 millones, en una primera etapa. Pero, además, estos vehículos eléctricos podrían venir de las empresas chinas, a las que a cambio de este financiamiento, el gobierno peruano pretende emitir decretos para exonerar de IGV y ISC a estos productos.

“China podría prestar al Perú USD 300 millones, y la idea es que haya un financiamiento que permita que los importadores traigan los vehículos y se genere el flujo de importación de bienes y de venta, y comience a ingresar los vehículos. En el caso de los taxis y buses, estamos viendo que las placas sean verdes”, reveló el titular del MTC.

Así, si llega el financiamiento, se planea que los dueños de coasters y combis, a las cuales se les ha ampliado el plazo para operar, tras cumplido este tiempo, puedan acceder a estos vehículos eléctricos en un esquema similar al Cofigas, en el cual, el MTC ha calculado que con estos vehículos eléctricos, estos ciudadanos que cubren una demanda (taxis y buses) ahorrarán un monto que les permitirá financiar estos modelos.

Plan Ferroviario: Seis trenes en todo el Perú y concesión de 40 años

Asimismo, el titular del MTC informó que se presentaron en China seis proyectos ferroviarios, que demandarán una inversión superior a los USD 31 mil millones y permitirán atender la carga minera y promoverán que más proyectos de estos surjan, llamándolo un “segundo momento de la minería en el Perú”. Se estaría empezando a construir hacia 2026 o 2027, se espera que se termine en 2032. Estos son los siguientes:

Ferrocarril de Cercanías Lima-Ica

Ferrocarril Lima-Barranca

Ferrocarril Puerto San Juan de Marcona-Andahuaylas

Ferrocarril Lambayeque-Cajamarca

Ferrocarril Trujillo-Barranca

Ferrocarril Hidroeléctrica-Quillabamba.

“Queremos que estos seis proyectos estén a cargo de un operador, que haga la operación y mantenimiento por 40 años. Un solo operador que integre toda la gestión, y con los otros proyectos”, reveló el ministerio.

En este contexto, el MTC se reunió con China Railway Corporation (agendada por la Cancillería), la empresa matriz de una compañía que está impedida de contratar con el Estado, pero que a pesar de ello estaría interesada en el proyecto de los seis nuevos ferrocarriles.

MTC: Ministro Pérez-Reyes explicó que planean que un solo privado maneje los seis trenes que se plantean para Perú. - Crédito MTC

Hay que recalcar que el Estado peruano tuvo un conflicto con la empresa China Railway 20 Bureau Group Corporation Sucursal del Perú (CR20), la cual solicitaba S/50,8 millones como parte de una controversia sobre denegatoria de ampliación de plazo con reconocimiento de mayores gastos generales, el cual fue ganado por Provías Nacional, por lo que el Estado no reconoció estas pretensiones económicas.

“Lo que tenemos que hacer, no solamente de cara a la visita del presidente de China Xi Jinping, es convertir estas expresiones de interés en acciones más concretas”, agregó Pérez-Reyes.

Este plan, según el MTC, no solo apunta a mejorar la conexión ferroviaria, sino también a que “aparezcan una serie de proyectos que no aparecen. Solo pensemos que Las Bambas (si sumamos los días que no opera) tiene un año de no operación. Multipliquemos el valor de la producción de esta empresa de un año con la del cobre, para darnos cuenta de la magnitud de lo que esto implicar. La idea es que haya nuevos productos cuando se desarrollen estas vías. Esto va a dar un segundo momento de la minería en el Perú”, explicó el ministro.

Perú afinaz su relación con China, involucrando al Gobierno y empresas asiáticas al transporte público, ferrocarriles, internet y más sectores. - Crédito Jade Gao/Pool vía reuters

Así, también el titular del MTC reveló que se reunió en China con representantes de Las Bambas y Chinalco. “Ellos han manifestado su interés de participar de este proyecto, no como operador, sino como demandante de los servicios. Porque ellos tienen también Galeno”, destacó.

De esta manera, este gran proyecto ferroviario también es de gran interés para las empresas chinas que invierten en minería en el Perú y que para los planes del gobierno de Dina Boluarte, este debería ser manejado por un solo operador por los próximos 40 años.

Respecto al plan de un tren que conecte Brasil con Perú y el Megapuerto de Chancay, el titular de la cartera manifestó que por el momento no tienen un plan para llevar a cabo este proyecto, ya que para el Perú es importante el tener el terminal portuario como principal punto de ingreso y salida de productos de todo Latinoamérica y el mundo.

Fibra óptica para dar conectividad a localidad sin 4G

Al final, el ministro reveló que desde el MTC se está impulsando un mecanismo para la asignación directa de bandas para la tecnología 5G, pero que estaría sujeto al cumplimiento de compromisos de inversión que permitirá reducir la brecha digital e incrementar la productividad y competitividad en el país. Esto implicaría llevar 4G y 4,5G a lugares del país donde no está implementado.

“Con este nuevo sistema de asignación, lograremos atender a las localidades que aún no cuentan con tecnología 4G. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y para ello debemos facilitar el acceso a internet de alta velocidad en las escuelas, postas médicas y otras instituciones públicas”, explicó Pérez-Reyes.

Nuevamente, el ministro resaltó que en el viaje a China se hizo un llamado a las empresas asiáticas para que también participen de este proyecto. “Invitamos a las empresas que se dedican al despliegue de fibra óptica para que participen en estos proyectos que se lanzarán a licitación bajo un esquema de asociación público-privada (APP)”, refirió entonces.

Al igual que Dina Boluarte y su comitiva de ministros en China, varios congresistas también viajaron meses atrás al país asiático invitados por Huawei, empresa que está enfocada en proyectos de desarrollo de infraestructuras TIC “para la transformación digital, además de “potenciar la innovación”.