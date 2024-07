Keiko Fujimori no postulará con su padre si él busca la presidencia del Perú: “En la fórmula que lo acompañe, yo no voy a participar”

Alberto Fujimori y su hija Keiko Fujimori en los últimos días de su gobierno.

Keiko Fujimori aseguró que, si Alberto Fujimori postula a la presidencia, ella no lo acompañará como aspirante a la vicepresidencia, en las próximas Elecciones Generales 2026. La lideresa de Fuerza Popular dijo que aún no está confirmada su participación en los comicios como candidata a la presidencia del Perú, pues debe conversarlo con sus hijas, Kaori y Kiara Villanella.

En entrevista con Beto a Saber, Keiko Fujimori detalló cómo es que su padre le manifestó su intención de ser el candidato presidencial de Fuerza Popular. También aseguró que el principal impedimento que tendría Alberto Fujimori son sus problemas de salud, pues le impedirían realizar campaña electoral.

La hija del exdictador indicó que conversó con su padre, luego de que él decidió aparecer públicamente en el centro comercial Jockey Plaza y dar declaraciones a los medios de comunicación.

“Él me dijo ‘voy a ir a la oficina de Claro porque necesito pedir un chip de celular y quiero que salga a mi nombre’. Entonces, yo me imaginé que iba a ir a una oficina discreta de Claro, pero resulta que ese día, que era domingo, solamente estaba abierta la oficina del Jockey Plaza”, contó Keiko Fujimori.

Postulación de Alberto Fujimori sería para “un mandato presidencial”

Después de que Keiko Fujimori lo escuchó dando declaraciones políticas, le preguntó directamente cuáles eran sus pretensiones. Le dijo que él debía saber cuáles son los riesgos legales y políticos que se presentarían si él aspira ocupar la presidencia del Perú.

“’Tu salud todavía está muy frágil, pero si tú me dices exactamente qué cosa quieres, sabiendo los riesgos que corres, podré entenderte y apoyarte’. Me dijo ‘soy consciente de cada uno de los riesgos que esto significa, pero sí quisiera regresar a la arena política’”, agregó.

Luego de este diálogo, que se dio entre febrero y marzo de 2024, Keiko Fujimori le manifestó a su padre que sus hermanos debían conocer de esta decisión, con el objetivo de que no piensen que es ella quien le pidió que participe en la próxima contienda electoral.

“Yo miraba el brillo de sus ojos y yo decía ‘sí pues, él va a hacer política hasta el último día de su vida’. Le dije ‘papá, yo quisiera que toda esta conversación que estamos teniendo mis hermanos sean conscientes también porque yo no quiero asumir una responsabilidad ni que ellos vayan a pensar que yo te estoy motivando, esta es una decisión tuya de la que yo me siento orgullosa’”, precisó.

Respecto a si ella opina que su padre podrá tener la fuerza para realizar una campaña electoral, Keiko Fujimori respondió que sí y detalló cómo él viene recuperándose de una caída, que lo llevó a ser operado de la cadera.

Dijo que ya empezó a caminar nuevamente, después de que le colocaran una cadera de titanio, ya que se la fracturó por una caída desde su cama.

“Yo creo que sí podría hacer campaña, porque ayer lo he visto parado dando sus primeros pasos y sobre todo por su actitud, que es lo más importante. Lo veo con ganas de vivir y con ganas de servir a su país nuevamente”, comentó.

Sin embargo, descartó que ella lo acompañará en la fórmula presidencial, si es que él oficializa su participación en las próximas elecciones. Explicó que tomó esta decisión porque cree que su padre debe ser el líder de la plancha presidencial.

“Yo le decía a mi padre ‘salud y larga vida’ y si es que él candidatea y es elegido que continúe su mandato. Pero también soy consciente de que la fórmula que lo acompañe yo no voy a estar integrándola. (...) He escuchado esa posibilidad, pero no, creo que si mi padre es él finalmente el elegido, yo creo que es el que tiene que llevar la batuta y yo lo apoyaré desde otras instancias”, aseguró.

Sobre una posible participación como candidata a la presidencia, Keiko Fujimori dijo que aún no lo sabe y que lo conversará con sus hijas en otro momento.

“Yo lo tengo que conversar con mis hijas. Una está a favor y otra en contra. Yo les he dicho que más adelante lo conversaremos, creo que el próximo año podré tener el panorama más claro”, indicó.