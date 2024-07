Christian Cueva y el fuerte significado de las flores azules que le habría regalado a Pamela Franco: “¿Amor imposible?”

Christian Cueva y las flores que le habría regalado a Pamela Franco.

Fuerte y claro. La expareja conformada por el pelotero Christian Cueva y la cantante Pamela Franco han vuelto a ser el centro de atención luego de un posible acercamiento entre ambos. Todo esto, se vio expuesto, por las cámaras de ‘Amor y Fuego’, cuando la camioneta de Cueva fue vista en la fiesta de cumpleaños número 36 de la cumbiambera, lo que ha generado muchos rumores.

Después de estos eventos, varias personalidades del mundo del espectáculo se pronunciaron al respecto, incluidas las conductoras de ‘América Hoy’, Janet Barboza y Brunella Horna. Ellas avivaron la polémica al sugerir que el popular ‘Aladino’ habría enviado flores azules a Pamela Franco, unas rosas que ella compartió en sus redes sociales sin revelar quién las envió.

Ante ello, el periodista Rodrigo González, fue más allá y explicó el significado de las rosas azules, mencionando que estas simbolizan sentimientos liberadores y de confianza. Además, representan el amor eterno y la esperanza de lograr un amor difícil o imposible. Este detalle podría estar muy ligado a la supuesta historia de amor entre Cueva y Franco.

Rodrigo González se refirió a los despidos masivos en Latina: “¿Tendrá Gisela algo que ver?”. (Amor y fuego)

“También simbolizan sentimientos liberadores, de confianza. Esto hace que regalar rosas azules sea siempre una muy buena opción. Si además quieres demostrar tu amor, con ellas lo puedes hacer, representan el amor eterno y la esperanza de lograr un amor difícil o imposible”, comentó el conductor de ‘Amor y Fuego’.

González también hizo comentarios sobre la situación financiera de Pamela, insinuando que el costo de la fiesta y otros lujos podrían estar patrocinados por Cueva. “Ya entendemos por qué las rositas azules, estos son caraduras para todo, no disimulan... llega al auto de Cueva, los mariachis, la etiqueta dorada, la etiqueta verde, con qué ojos, no te conocemos un oficio como para que tengas para hacer una fiesta de esa naturaleza”, aseguró.

Christian Cueva y el fuerte significado de las flores azules que le habría regalado a Pamela Franco. (Captura: Amor y Fuego)

Comentó el conductor, sugiriendo que Cueva está dispuesto a hacer públicos sus sentimientos a pesar de las especulaciones. “A menos que tengas un gran patrocinador, que sabemos quién es y por qué le aguantas todo. Ahora, qué tan desesperado debe estar Cueva para que cuando haya visto lo que se está especulando, él se ha vuelto loco y ha preferido olvidarse de los cristianos, del diezmo y ha decidido minar el camino, el suyo y el de ella, haciendo de público conocimiento que está libre, soltero”, agregó Rodrigo González.

Como se sabe, la cantante admitió haber tenido una relación con el futbolista cuando era más joven, pero ella decidió ponerle fin definitivamente debido a una infidelidad. Desde entonces, el jugador intentó reavivar la relación a pesar de estar comprometido con López. Incluso, mantuvieron una relación clandestina porque ambos se buscaban, pero todo cambió cuando Franco comenzó una relación con Christian Domínguez.

Christian Cueva y el fuerte significado de las flores azules que le habría regalado a Pamela Franco. (Captura: Amor y Fuego)

Janet Barboza afirma que Christian Cueva envió rosas azules a Pamela Franco

Durante la edición del programa ‘América Hoy’ de hoy, 3 de julio, la conductora Janet Barboza hizo una afirmación sorprendente: el futbolista Christian Cueva habría enviado rosas azules y vino a Pamela Franco, sugiriendo un interés romántico no antes revelado.

“Janet me escribió hace una semana y me contó sobre las rosas azules. Inmediatamente, informé a Pamela López sobre la situación, aunque no había pruebas suficientes que confirmaran que fueran de Christian Cueva,” declaró Brunella Horna durante el programa, agregando que había contactado a Pamela López al respecto.

Janet Barboza enfurece contra Christian Cueva y afirma que organizó “un plan maquiavélico” para terminar con Pamela López.