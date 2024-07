Yolanda Medina y su contundente respuesta sobre la presencia de Christian Cueva en el cumpleaños de Pamela Franco. (Captura: 'Todo se filtra')

Recientemente, la cantante de cumbia Pamela Franco celebró su cumpleaños número 36 con una fiesta en un fundo de Pachacamac, la cual terminó abruptamente debido a una discusión que incluyó una balacera. Yolanda Medina, una de las asistentes al evento, fue consultada sobre la presencia de Christian Cueva en la celebración.

Durante una entrevista para ‘Préndete’ de Panamericana, Yolanda fue preguntada por el popular ‘Metiche’ si había visto al seleccionado nacional en la fiesta, y sobre el tenso momento que se vivió. Ante ello, lejos de afirmar la cumbiambera respondió que no vio nada, ya que estuvo con sus amigas todo el tiempo.

“Yo no he visto nada, he estado con mis amigas (...) no he sido ni guachimán ni guardián como para estar atenta a qué camioneta entra o no”, manifestó Medina.

Además, Medina declaró que no conoce a Christian Cueva y no le interesa conocerlo, calificándolo como un NN. “No lo conozco y reitero, no lo he conocido ni me interesa conocerlo”, afirmó muy suelta de huesos.

Vale indicar que, aunque Christian Cueva no fue visto en la fiesta, su auto sí estuvo presente, lo que generó preguntas entre los asistentes y los medios.

“¿Qué hace el auto de Christian Cueva en celebración de cumpleaños de Pamela Franco, que terminó en bronca y balacera?”, se preguntó el conductor Peluchín al ver las imágenes del vehículo en el lugar de los hechos.

Christian Cueva confirma separación de Pamela López

El futbolista Christian Cueva acaba de anunciar públicamente su separación de Pamela López, su esposa, tras la reciente controversia generada por la aparición de su auto en la fiesta de cumpleaños de Pamela Franco. El deportista explicó que la separación se llevó a cabo de mutuo acuerdo hace varios meses.

“Hago de conocimiento público que, a la fecha y desde hace unos meses, me encuentro separado de mi esposa, de común acuerdo y sin compartir hogar”, declaró Cueva, destacando que la decisión fue amistosa y consensuada.

Cueva también señaló que ambos están enfocados en vivir esta etapa con calma y respeto mutuo. “El cariño existe y el amor por nuestros menores hijos”, añadió, subrayando la importancia de sus hijos durante este proceso.

El futbolista hizo un llamado a los medios y al público para que respeten la privacidad de su familia. “No nos referiremos más al tema y pedimos a todos, especialmente a los medios, el respeto a la intimidad de la familia”, concluyó.

La presencia del auto de Cueva en el evento de Pamela Franco había desatado numerosas especulaciones, pero el futbolista ha aprovechado esta oportunidad para aclarar su situación personal y pedir discreción y respeto hacia su familia.

