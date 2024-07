Brunella Horna defiende a Cueva y Carrillo tras ‘festejo’: “Los chicos están de vacaciones, no están faltando”

Brunella Horna defiende a Christian Cueva y Carrillo tras ‘festejo’: “Están de vacaciones, no están faltando”. (Captura: América Hoy)

En la edición del 2 de julio de ‘América Hoy’, las conductoras Janet Barboza, Ethel Pozo, y Brunella Horna discutieron sobre la controversial salida nocturna de los futbolistas Christian Cueva y André Carrillo. La polémica surgió luego de que los jugadores fueran vistos de fiesta tras su llegada a Perú, luego de ser eliminados de la Copa América 2024.

Sin embargo, fue la esposa de Richard Acuña, quien sorprendió a muchos al defender a los futbolistas, argumentando que estaban de vacaciones y que su comportamiento no constituyó una falta de disciplina. Al contrario, que ambos estaban de vacaciones y que no tendrían que dar declaraciones al respecto.

“No hay nada para celebrar, es un tema de ética, pero lo que sí es que los chicos estaban de vacaciones, las cosas como son.... no están faltando a su club o algo así,” expresó la exchica reality. Ante la intervención, la popular ‘rulitos‘, señaló que se trataba de un tema moral, Horna insistió: “Moral y todo lo que quieras, pero están de vacaciones.”

En otro momento del programa, Ethel Pozo interpeló a la exmodelo con una pregunta directa: “Brunella, ¿por qué no le aconsejas a Pamela López ‘oye no se ve bien, no es ético, no ha ganado tu esposo, no tiene equipo, no se puede ir a juerguear?”, mencionó. Horna continuó con su defensa para los peloteros.

Por otro lado, Ethel también se animó a comentar y se mostró asombrada por la rapidez con la que los jugadores se dirigieron a la discoteca, apenas llegaron al país. “Pisan suelo peruano y cómo se cambian y se van a la discoteca... Mientras los hinchas lloran,” comentó la hija de Gisela Valcárcel.

Finalmente, Ethel y Janet no estuvieron de acuerdo con la opinión de la señora Acuña y expresaron su desaprobación, criticando la falta de respeto hacia los hinchas peruanos. “Representan a nuestro país. ¿Cómo es posible que, tras perder sin lograr un gol, se vayan de juerga a Barranco?”, cuestionaron. “No estamos hablando de jugadores juveniles, sino de la selección nacional. Se espera un poco más de empatía hacia el público”, manifestaron visiblemente indignadas.

Magaly Medina tras fracaso en Copa América: “Ahora entiendo al hincha peruano”

Hace poco, la periodista Magaly Medina no se guardó nada al expresar su indignación por el festejo de los futbolistas Christian Cueva y André Carrillo en Barranco Bar a su llegada a Lima, tras la eliminación de Perú de la Copa América.

La periodista arremetió contra los deportistas, acusándolos de mostrar una actitud irresponsable y falta de compromiso. “Es cierto, ¿no? Como se ponen gallitos donde no deberían de ponerse gallitos y cuando tienen que sacar toda su fuerza, entrega y energía, ahí son unos corderitos”, señaló Medina en referencia a la actitud de los jugadores.

Magaly criticó duramente que, apenas llegados al país, el popular ‘Cuevita’ y Carrillo se dirigieran a un conocido establecimiento de entretenimiento en Barranco, evidenciando, según ella, una falta de amor por la camiseta y un mal ejemplo para sus seguidores ante la indignación de su hinchada.

“¿Qué tal diversión? Ni que hubiéramos clasificado, ni que el público peruano estuviera satisfecho. Están todos frustrados, rabiosos. Una alegría. ¿Qué les costaba? Una alegría para este pueblo peruano. Tan golpeado, con una economía hasta el perno, con un gobierno sin rumbo, ¿qué les costaba? Una alegría. Pero por lo menos vienes y te metes a tu casa y simulas que estás depresivo”, acotó.

Franco Cabrera también fue parte de ‘celebración’ de Christian Cueva y André Carrillo. (Captura: Magaly TV La Firme)