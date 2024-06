Narcisismo materno: 7 señales para identificar a una mamá narcisista

No respeta los límites de su hijo: las madres narcisistas tienen una necesidad exagerada de control y poder, lo que las lleva a pisotear los límites de los demás para conseguir lo que quieren. En una relación sana, las mamás respetan los límites de sus hijos. Aunque no siempre estén de acuerdo con las decisiones de sus hijos, entienden que no pueden controlar todos sus movimientos.