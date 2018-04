– ¡No marearse con el éxito! Siempre va a vivir más feliz quien es humilde. Joseph Kipling dice en su poema If (Si): "Si puedes hablar a las masas y conservar tu virtud o caminar junto a reyes, y no distanciarte de los demás…Tuya es la Tierra y todo lo que hay en ella y lo que es más: serás un hombre, hijo mío". En otras palabras, ¡mejor no creerse el mejor!