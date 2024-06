Daniela Darcourt se une con Jair Mendoza para cantar “Vivir lo nuestro”, tras enfrentamiento con Yahaira Plasencia

Daniela Darcourt canta con Jair Mendoza, expareja de Yahaira Plasencia

Después que Daniela Darcourt defendiera a Yahaira Plasencia de críticas por las declaraciones que hizo Sergio George en su podcast Hablando con la Yaha, la cantante de Señor Mentira sorprendió al aparecer en el escenario con Jair Mendoza, expareja de la también bailarina.

A través de la cuenta de Instarándula, Samuel Suárez publicó un video que le enviaron sus seguidores, donde se puede ver a Daniela Darcourt presentando una canción a dúo con Jair Mendoza, quien fuera pareja de Yahaira Plasencia.

“Vivir lo nuestro”, es la canción que la pareja eligió para esta ocasión, tema de Marc Anthony y La India. Esta unión ha sorprendido a más de uno, quienes no han dudado especular sobre una posible complicidad para contrariar a Yahaira Plasencia.

Este video se difundió en medio del enfrentamiento que protagonizaron las cantantes de salsa, después que Yahaira le preguntara a Sergio George en su programa de YouTube, por qué decidió trabajar con ella y no con su colega.

“Intenté primero (trabajar) con Daniela porque tenía grandes números en YouTube, y ahora no sé si son números comprados o no porque uno se entera de muchas cosas”, fueron las palabras de Sergio George que causaron polémica. “Quizás (los números) eran comprados... no por ella, pero tenía grandes números”, acotó.

Daniela Darcourt pide que dejen trabajar a Yahaira Plasencia

Si bien es cierto, los usuarios de Instagram arremetieron contra Plasencia por supuestamente incitar a que Sergio de esa respuesta, Daniela Darcourt salió al frente para sacar cara por su colega y pedir que la dejen trabajar. Además de desearle lo mejor en su carrera.

“Hermana, te paso ahorita mi dirección y nos chupamos todas las chelas del planeta. Las que quieras”, dijo la salsera en son de broma, dirigiéndose a la autodenominada ‘Patrona’.

“De verdad, yo me imagino que ella debe tener en la cabeza, como... porque ella trabaja. Si no es una cosa (Jefferson Farfán) es la otra (enfrentamiento con Daniela), ya déjenla quieta, ya. Pobrecita, está trabajando. Todo el mundo trabaja, tenemos tantas cosas en la cabeza por hacer”, indicó la cantante..

Panamericana / Instarándula

Asimismo, indicó que a raíz de esta polémica ha comprobado que mucha gente la quiere y le ha mostrado su apoyo.

“Hay mucha gente que me quiere, lo he comprobado en toda esta semana que paso, y creo que si hay un aprendizaje que me tengo que llevar de lo sucedido o declaraciones (de Sergio George), es eso. Me ha hecho más consciente de que yo trabajo porque tengo un gran respaldo, del respaldo de mi país, estoy muy orgullosa de ser peruana, de llevar mi bandera hasta el rincón más chiquitito del mundo”, indicó la artista a radio Panamericana.

Daniela Darcourt responde a Sergio George

Para Daniela Darcourt, es Sergio George quien se aprovecha de Yahaira Plasencia, criticándola y halagándola a su antojo.

“Si tú vas a venir a darle una oportunidad a ese alguien que dices que sí se lo merece, dáselo de corazón. No hagas que esa persona, a la que supuestamente le estás apostando todo lo bueno que has hecho en tu carrera, la utilices para ganar titulares, o para destruirla y luego volverla a levantar, para ponerla en stand by y volver como si nada pasara. No es solamente con mi compañera, sino con muchas otras personas que han confiado en él”, manifestó la cantante en El Reventonazo de la Chola.

En otro momento, se mostró fastidiada de que Sergio George minimice al talento peruano y lo que están haciendo los músicos nacionales para salir adelante.

“Siento que se le ha dado demasiada importancia a una persona que en cada una de sus entrevistas lo único que ha hecho o intentado hacer es minimizar el trabajo de todos los jóvenes talentos de un país, y eso sí me molesta. Aparte de que mencionen mi nombre como tal, están hablando de la mucha o poca industria que estamos haciendo. Y sí, nos falta muchísimo, nos faltan más escuelas, más oportunidades”, señaló ofuscada.

