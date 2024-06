Sergio George pone en duda el éxito de Daniela Darcourt en YouTube: “Quizás fueron compradas”

Sergio George pone en duda la autenticidad del éxito de Daniela Darcourt en YouTube. (Captura: YoutTube)

Fuertes declaraciones. El reconocido productor estadounidense Sergio George ha causado revuelo con sus recientes declaraciones sobre el éxito de la artista peruana Daniela Darcourt en YouTube. Durante una entrevista con la cantante Yahaira Plasencia en su podcast ‘Hablando con la Yaha’, George expresó dudas sobre la autenticidad de las cifras de visualizaciones y suscriptores de la salsera en la plataforma de videos.

En la entrevista, el popular ‘Serge’ admitió que en un primer momento tenía interés en trabajar con Daniela debido no solo a su gran talento, sino a los impresionantes números que la artista peruana mostraba en la citada plataforma. Sin embargo, también insinuó que estas cifras podrían no ser completamente auténticas.

“Intenté primero con Daniela porque tenía grandes números en YouTube... no sé si serán números comprados o no, quizás eran comprados o no, pero tenía grandes números”, comentó George, poniendo en tela de juicio la veracidad de su éxito en la plataforma musical en entrevista con la intérprete de ‘Y le dije no’.

Sergio George habló de su vida privada.

Asimismo, Sergio también aclaró sus preferencias musicales, destacando que su enfoque no es la salsa tradicional, sino la salsa urbana, influenciado por sus raíces neoyorquinas. Esta aclaración parece haber influido en su decisión de trabajar con otros artistas como Yahaira en lugar de con Darcourt.

Sergio George, en declaraciones para el podcast de Yahaira Plasencia, explicó su preferencia por la cantante, destacando: “Pero en lo que busco yo, prefiero a Yahaira Plasencia, que es una salsa urbana...”.

El productor contó que Plasencia pasó por un casting en Colombia para demostrar que realmente podía bailar y cantar al estilo de la intérprete brasileña Anitta. Tras quedar impresionado con su desempeño, viajaron a Miami para grabar el tema ‘Y le dije no’. Asombrado por su talento, decidieron ir a Lima para firmar un contrato y lanzar su carrera a nivel internacional.

Sergio George revela por qué prefirió trabajar con Yahaira Plasencia y no con Daniela Darcourt. YouTube: 'Hablando con la Yaha'

¿Sergio George fue contratado por Jefferson Farfán para impulsar la carrera de Yahaira Plasencia?

La entrevista también abordó otros temas candentes, incluyendo una confrontación directa sobre los rumores de que el exfutbolista Jefferson Farfán y entonces pareja de Yahaira Plasencia, habría contratado a Sergio George para impulsar la carrera de la salsera.

Plasencia, después de mantener silencio sobre su relación con Farfán, decidió abordar el tema y preguntó directamente a George si conocía al exfutbolista y si había sido contratado por él. “Durante muchos años se ha especulado que Jefferson Farfán te pagó para que trabajes conmigo. ¿Conoces a Jefferson Farfán?”, inquirió Plasencia.

El productor negó categóricamente cualquier relación con Farfán, afirmando: “No, no lo conozco. Ahora conozco el nombre de él a través de los años estando aquí en Perú. Y su trayectoria que investigué. Pero cuando recién vine acá no tenía idea quién era él”, dejando claro que su colaboración con Plasencia no estuvo influenciada por la relación de ella con el deportista.

Sergio George asegura que Jefferson Farfán no le pagó para producir la carrera de Yahaira Plasencia. YouTube: 'Hablando con la Yaha'

Sergio George aclara controversia con Farik Grippa y responde a Magaly Medina

Durante su participación en el podcast ‘Hablando con la Yaha’, el productor musical Sergio George abordó la polémica suscitada por las declaraciones de Farik Grippa sobre un supuesto contrato abusivo. En una entrevista con Magaly Medina, Grippa afirmó que había sido perjudicado por las condiciones contractuales impuestas por George.

Sergio negó enfáticamente estas acusaciones y ofreció su versión de los hechos. “No voy a acusar a nadie de nada, pero a Farik lo utilizaron. Formaron un complot y se reunieron con otros artistas para presionar a la compañía. Nos enteramos de esa reunión y ahí comenzó todo. No era un contrato abusivo. Como expliqué antes, el contrato que tenía Daniela Darcourt era 90 % y 10 %. El contrato que ellos tenían con nosotros era 50 % y 50 %. ¿Dónde está lo injusto? La única que dijo que era injusto fue Magaly”, explicó el productor.

George también criticó a Magaly Medina por sus comentarios sobre los contratos. Según él, el programa de Medina nunca consultó a un experto en temas legales musicales para analizar la justicia del contrato. “Magaly cuestionó duramente el contrato sin haber consultado a un experto legal en la materia. Es importante entender los detalles antes de hacer acusaciones”, añadió George.

Farik Grippa resuelve sus problemas con Sergio George y no irá a juicio.