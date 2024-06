Magaly critica a IRTP por pagar 32 mil soles a Tula Rodríguez y no saber del Inti Raymi: “Semejante papelón”

Magaly Medina critica a IRTP por pagar 32 mil soles a Tula Rodríguez y no saber nada del Inti Raymi: "Semejante papelón"

Fuertes declaraciones. En la edición del 25 de junio de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina lanzó una dura crítica hacia Tula Rodríguez y la gestión financiera de IRTP (Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú). La conductora expresó su sorpresa y descontento por el salario de 32,600 soles que Rodríguez recibe como conductora y su desempeño en el evento del Inti Raymi en Cusco.

Como se recuerda, la exconductora de ‘En boca de todos’ atrajo la atención al ser seleccionada junto a Manolo del Castillo para conducir la transmisión oficial del Inti Raymi, una de las ceremonias más importantes de la cultura inca celebrada anualmente en Cusco. No obstante, su elección fue criticada en redes sociales debido a su falta de conocimiento sobre la festividad. A pesar de todo, la exvedette reconoció su desconocimiento en ciertos aspectos, pero manifestó su interés por aprender y su entusiasmo por participar en la cobertura.

Ante ello, Medina cuestionó cómo el canal del estado puede permitirse pagar una suma tan alta a Rodríguez. “¿Cómo tendrá de dinero Canal 7, Radiotelevisión Peruana? ¿Cómo tendrá de dinero que ahora se dé el lujo de gastar en contratar a Tula Rodríguez? Le ha pagado treinta y dos mil seiscientos soles,” expresó en un inicio Medina.

Magaly Medina critica a IRTP por pagar 32 mil soles a Tula Rodríguez y no saber nada del Inti Raymi: "Semejante papelón". (Captura: Magaly TV La Firme)

La crítica de Medina no se limitó al aspecto financiero. También arremetió contra la influencer por su falta de preparación para el evento. Según la periodista, al llegar a Cusco, Rodríguez admitió públicamente que no sabía nada sobre la festividad y que ‘había ido a aprender’. “¿Y qué hace Tula Rodríguez en cuanto baja del avión y está entrevistada ahí en la Plaza de Armas de Cusco? Decir que ella ha ido a aprender porque no sabe nada, porque para ella es su primera vez. Entonces ha venido a preguntar y a ver y claro que hizo semejante papelón,” señaló Magaly.

La figura de ‘Magaly TV La Firme’ también cuestionó si el pago de 32,600 soles a Rodríguez incluía su salario regular o si se trataba de un pago adicional solo por el evento en Cusco. Además, se preguntó sobre el presupuesto y la gestión del canal estatal, sugiriendo que el dinero podría haber sido utilizado de manera más eficiente.

“Habría que preguntarle, ¿no? ¿Cuál es su presupuesto? ¿Cuánto le pagaron por llevarla a Cusco? Aparte de que es una de sus conductoras de staff a la que le pagan 32,000 soles. Pero allá, al llegar a Cusco, ¿cómo puedes decirle a los cusqueños, y así fuera Arequipa, fuera Ancash, cuál región del Perú no puede venir y decir, ‘yo no sé nada, voy a venir a aprender’”, acotó.

Magaly Medina critica a IRTP por pagar 32 mil soles a Tula Rodríguez y no saber nada del Inti Raymi: "Semejante papelón". (Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina a Tula Rodríguez: “No hagas papelones”

Para Medina, es inaceptable que una conductora contratada para un evento tan emblemático no se prepare adecuadamente. “Si te contratan para que vayas a animar algo tan emblemático como el Inti Raymi de nuestra capital imperial, lo mínimo que haces es aprender antes de subirte al avión. Por lo menos googleas, lees un par de libros de historia, te lees todo lo que hay sobre ello y vas bien preparada. Así no haces el papelón que hizo.”

“si entonces, si vas de turista, anda de turista, pero que no te den un micrófono y que te pongan a narrar todo lo que tienes que describir de una celebración que tiene tantos años de historia. No, pues, déjalo. He venido a aprender, aprender, claro, aprende pues, pero antes no hagas papelones. Qué pena”, concluyó.

Magaly Medina critica a IRTP por pagar 32 mil soles a Tula Rodríguez y no saber nada del Inti Raymi: "Semejante papelón". (Captura: Magaly TV La Firme)