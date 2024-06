Magaly Medina expone estafa detrás de entrevista fallida con Jefferson Farfán: “Nos timaron a mí, a él y a Latina”

Magaly Medina expone estafa detrás de entrevista fallida con Jefferson Farfán: “Nos timaron a ti, a mí y a Latina”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuerte y claro. En la edición del 25 de junio de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina relató su versión sobre la frustrada entrevista con Jefferson Farfán, la cual incluso involucró la planificación de un viaje a Rusia en 2018. Complementando lo mencionado por el exfutbolista, la conductora detalló cómo ambos fueron estafados por un productor que coordinó la conversación.

Medina explicó que el productor Julio Stein Combe, conocido por Farfán, fue el encargado de pactar la entrevista. La figura de ATV aseguró que, de no haber sido por este acercamiento, nunca hubiera considerado viajar a Rusia solo para sacar una nota.

“Bueno, lo que él cuenta es su parte de la historia, ¿no? Pero hay cosas que él dice, ‘yo no entiendo qué hacía la señora Magaly buscándome en Rusia’. O sea, no, es que yo no soy una vagabunda de por ahí y que de pronto tuve la loca idea de ir a buscar como si Rusia quedara aquí nomás cerca a Huacho, ¿no? La loca idea de tomarme un vuelo de tantísimas horas, tan caro como para ir”, declaró en un inicio.

Según la periodista, Stein ya había trabajado con la expareja de Yahaira Plasencia anteriormente y ya había logrado entrevistas exitosas. Sin embargo, en esta ocasión, el productor engañó tanto a Medina como a Farfán, asegurándoles que la entrevista se realizaría. Medina y su equipo, confiando en el comunicador, viajaron a Rusia, solo para descubrir que el expelotero no estaba al tanto de que ella sería la entrevistadora.

“No soy nada informal y creo que siempre he demostrado ser muy profesional cuando trabajo. Este coordinador llamado Julio Stein, ya lo conocía a Farfán, se comunicaba con él, Farfán confiaba en él. Sabíamos que había una cercanía entre (ellos). Porque ya antes, varios años atrás en ‘Magaly TV’, cuando este trabajaba en nuestra producción, se fue a Alemania a entrevistarlo y Farfán le abrió las puertas de la casa a él, que era mi programa en ese entonces, mostró sus relojes, mostró sus carros, cómo entrenaba, cómo vivía con Melissa y con su hijo allá en Alemania”, sostuvo.

“Entonces, no es que nunca nos dio una entrevista. Cuando antes de que rompiera con Melissa Klug, cuando él rompe con Melissa viene a hablar en mi programa, él nos pone la cruz. Así fue. Pero antes, bien que aparecía en mi programa. Por favor, también hablemos las cosas como son”, agregó.

La entrevista nunca se dio porque nos ‘timaron’

Durante el viaje, Magaly Medina intentó coordinar una cena con Jefferson Farfán para evitar tensiones, pero el expelotero nunca llegó. Al día siguiente, al llegar a la casa del futbolista, fueron recibidos por su primo. Farfán, tras saludar brevemente, subió las escaleras y llamó a Stein. Después de una larga espera, el exreportero regresó con los ojos llorosos, informando a Medina que Farfán había decidido no dar la entrevista tras recibir llamadas desde Lima.

“No era una entrevista de fútbol latina en ese año, era el canal del Mundial, el canal del Mundial iba a transmitir el Mundial. Entonces ya como el canal no tenía plata para pagar los pasajes, pues pagamos. Nosotros, mi esposo y yo los pasajes, el pasaje de este chico incluido y nos fuimos. Pero nosotros le habíamos dicho a este chico, él dijo, ‘ya conseguí la entrevista para ti’. Yo le dije, estás seguro Jefferson Farfán me va a dar la entrevista a mí. Él nos aseguró que sí”, mencionó.

“Y con ese conocimiento, creyendo que este chico no podía mentirnos, porque estaba poniendo en riesgo el trabajo de su mujer, que era mi productora periodística. Nos fuimos y ahora me entero de que a él le había dicho que no era yo. A Farfán le había dicho que era una persona de deporte que iba a venir a entrevistarlo. Claro, esa es la viveza criolla”, aseguró.

Medina concluyó que Stein los había engañado a todos, haciéndoles creer que la entrevista estaba confirmada cuando no era así. A pesar de la frustración, Medina aprovechó el viaje para conocer Moscú junto a su esposo. “Nunca hubiera tomado un vuelo si él hubiera dicho que no”, afirmó Magaly, resaltando su profesionalismo y la lección aprendida de esta experiencia.

