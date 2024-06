‘Magaly TV La firme’ EN VIVO: Imágenes inéditas de Fiorella Cayo gritando y amenazando a policía durante intervención

Video inédito de Fiorella Cayo

Ante esto, uno de los policías le responde firmemente: “Usted se ha pasado la luz roja.” La respuesta no fue bien recibida por la exintegrante de ‘El Gran Chef Famosos’, quien reaccionó de manera explosiva: “Ubícate, a mí no me vas a tratar así. ¿Qué te pasa, estás loco? No, ya me molesté. ¡Ya me molesté!”.