Cusqueños buscan revocatoria del gobernador Werner Salcedo: adquieren kit por ONPE e inician recolección de firmas

Gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo. Foto: Indizar.pe

Diferentes organizaciones sociales de Cusco se han unido para buscar la revocatoria del gobernador regional Werner Salcedo, y otras autoridades. Alfredo Cornejo Paredes, líder del Frente de Defensa del Patrimonio Cultural del Turismo Sostenible del Cusco, anunció la adquisición de un kit de revocatoria. Este paso inicial, sujeto a la aprobación de la ONPE, podría desencadenar el proceso de recolección de firmas necesarias.

El comité ciudadano tiene hasta el 11 de octubre de 2024 para reunir 263.059 firmas, las cuales serán revisadas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Si las firmas son validadas, los revocadores solicitarán al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que convoque a una consulta popular para el 25 de junio de 2025, previa convocatoria el 8 de marzo de ese año.

Este proceso es guiado por un Comité Central liderado por Cornejo y Abel Arroyo, quienes han señalado que se cuenta con el apoyo de 13 provincias. Los líderes incluso expresaron que recientemente se han sumado gremios de La Convención, Canchis, Chumbivilcas y Paucartambo.

Líder del Frente de Defensa del Patrimonio Cultural del Turismo Sostenible del Cusco anunció la compra de un kit de revocatoria (Cusco Post)

Cornejo explicó, en diálogo con el medio local Cusco Post, que buscan establecer sedes de recolección de firmas en cada distrito, con cuatro mesas disponibles de lunes a viernes, y movilizarse durante los fines de semana a lugares concurridos como la plaza Tupac Amaru, el mercado San Pedro, Vinocanchón y Cascaparo. Además, ante posibles sabotajes, publicarán el número oficial del kit de revocatoria para asegurar la legitimidad del proceso.

Las razones para esta revocatoria, según Cornejo, son el incumplimiento de promesas electorales, cuestionables alianzas con el gobierno central de Dina Boluarte, quien es investigada por actos de corrupción, y una demostrada incapacidad para liderar la región. Los líderes aseguran que su movimiento no busca negociaciones secretas y continuarán hasta el final para corregir la elección de malas autoridades.

Este proceso también refleja una creciente vigilancia ciudadana sobre los elegidos y podría redefinir la política regional en Cusco. Los dirigentes han declarado que, pese a la falta de financiamiento, abrirán una cuenta bancaria para recibir apoyo ciudadano, buscando cubrir gastos logísticos y materiales.

Cornejo enfatizó el compromiso del pueblo cusqueño para tener un gobiernos regional más responsable y transparente. “Creo que es momento que el pueblo se haga respetar y tenga la capacidad de corregir sus errores al elegir a malas autoridades. Y que los próximos que pretendan llegar a gobernar el Cusco sepan que van a tener al pueblo respirándoles en la nuca y que no vamos a dejarles nunca más hacer lo que quieren”, recalcó.

Cusqueños buscan revocar a Werner Salcedo.

Fiscalía investiga al gobernador de Cusco por caso Rolex

Un equipo de fiscales anticorrupción y la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (PNP) allanó en abril de este año la sede del Gobierno Regional del Cusco. La acción se dio por una investigación contra el gobernador Werner Salcedo, quien reconoció haber recibido dos réplicas de relojes Rolex como “regalo”. El operativo fue liderado por la fiscal Ingrid Avendaño.

La investigación se inició después de que Salcedo se presentó voluntariamente en las oficinas del Ministerio Público debido a una carpeta fiscal abierta por presunto enriquecimiento ilícito. Según un informe de RPP, Salcedo afirmó: “Me he presentado de manera voluntaria para colaborar con la investigación [...] No tengo nada que esconder, por el contrario, me allano a las investigaciones”. Salcedo también admitió haber usado otro reloj de lujo facilitado por su homólogo Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho.

Salcedo explicó que el reloj prestado por Oscorima fue utilizado “porque me vio con la muñeca vacía; en ese sentido, nosotros accedimos sin pensar ni imaginar que era un Rolex”. El modelo mencionado, un ‘Datejust 36′ (M126231-0027), es reconocido por sus detalles en oro rosa y cristal de zafiro, con un valor de 18.250 dólares. Salcedo prometió ser “mucho más cuidadoso” con los obsequios en el futuro, y pidió disculpas por estos “actos banales”.