Jhamir D’Arrigo amenaza a la madre de su hija con difundir fotos íntimas tras denunciarlo por agresión

Madre de la hija de Jhamir D’Arrigo revela audio con indignante amenaza del futbolista. | Willax

Jhamir D’Arrigo, jugador de Alianza Lima, ha sido denunciado por maltrato. En declaraciones recientes al programa ‘Amor y Fuego’, Michelle Tenorio, expareja y madre de la hija del futbolista peruano reveló detalles impactantes sobre la violencia que asegura haber sufrido por parte de este.

Mientras estaba en el set de televisión hablando de su caso, presentó un audio donde el pelotero la amenaza con enviar una foto íntima suya, lo que provocó indignación en Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores del espacio de farándula.

“Oye, ahorita te voy a mandar tu foto calata para ver si es j... lo que me mandaste”, se puede escuchar decir deportista en la grabación compartida por la mujer.

Ella explicó que se trataba de una imagen que le había enviado en confianza durante su relación y que ahora el integrante ‘blanquiazul′ estaría utilizando para intimidarla. La joven se mostró consternada y teme por afectaciones a su vida.

Jhamir D’Arrigo agredía físicamente a su expareja

Michelle Tenorio también denunció públicamente que durante su relación con Jhamir D’Arrigo fue víctima de maltrato físico y psicológico. Reveló que estos actos iniciaron a los 6 meses de estar juntos.

“Hace cinco años que no estoy con él. Cuando él me levantaba la mano, estaba embarazada y me maltrataba”, relató con evidente tristeza, añadiendo detalles sobre los episodios de violencia que vivió.

“Él me dice que nunca ha querido estar conmigo. Cuando salí embarazada y convivimos, a partir de los cinco meses empezaron las agresiones. Cuando di a luz, se acabó la relación”, añadió la muchacha durante la transmisión en vivo.

¿Jhamir D’Arrigo le fue infiel a su expareja durante embarazo?

Además de los hechos de violencia, la mujer también reveló que Jhamir D’Arrigo le fue infiel con una amiga suya. “Me engañaba con una amiga mía, era más amiga de él. La llevó a mi baby shower y cuando me enteré, corté con eso”, relató.

La denuncia de Michelle Tenorio ha puesto en el ojo del huracán al pelotero, quien hasta ahora no ha emitido ningún comunicado al respecto. La única acción evidente fue la limitación de sus comentarios en su cuenta de Instagram.

Los audios y la declaración pública de la joven generaron una ola de reacciones entre los seguidores del programa y en redes sociales, donde muchos exigen que se tomen medidas contra el futbolista por las serias acusaciones en su contra.

Audios de Jhamir D’Arrigo presentador por expareja

Según publicó el programa, la joven madre también afirmó que Jhamir D’Arrigo le mandó mensajes ofensivos luego de solicitarle brindar a su hija las mismas comodidades que él disfruta. “Me ha amenazado desde siempre, que voy a perder porque tiene plata”, expresó.

“Oe, ¿tú crees que a mí me importa tu vida? Si nunca te he querido, ¿tú crees que me va a importar ahora? Dime, si yo te hubiese querido, huev... tú consíguete a tu marido y lárgate, no sé de dónde chu... quieras... Estás loca, ¿no?”, es lo que se escucha en los audios.

Además, relató que el futbolista solo ha visto a su hija dos veces en todo el año 2024, y que cuando pide ayuda financiera, el jugador la ignora.

La relación entre Tenorio y D’Arrigo comenzó cuando ella tenía 17 años, lo que resultó en el nacimiento de su hija. A pesar de los abusos, la joven optó inicialmente por no denunciar, con la esperanza de resolver los problemas de manera pacífica.

Según informes, el futbolista gana aproximadamente 15 mil soles mensuales, aunque la mujer asegura que esto no se refleja en el apoyo recibido para la pequeña que tiene 5 años de edad.