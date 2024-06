‘Marcha de los 4 suyos’: movimientos regionales convocan a movilización contra el Congreso para el 28 de julio

Fotos archivos. Marchas en Perú

Freddy Vracko, presidente de la Asociación de Movimientos Regionales del Perú, anunció que el 28 de julio se llevará a cabo una Marcha de los 4 suyos en todo el país con el objetivo de “reivindicar los derechos de todo el país”. En declaraciones a Canal N, expresó: “En la fiesta patria, vamos a salir todas las fuerzas vivas a defender la democracia. (...) Vamos a pedirle a la gente de construcción del CGTP y también al Sutep para que nos apoyen en la movilización”.

Esta medida surge después de que el Congreso aprobara la modificación del artículo 35 de la Constitución, con 92 votos a favor, 25 en contra y 3 abstenciones, con el objetivo de eliminar los movimientos regionales de la participación política. Según este cambio, los ciudadanos solo podrían ejercer sus derechos políticos a través de partidos o alianzas.

En un comunicado, la organización argumentó que esta propuesta es inconstitucional, ya que vulnera el derecho fundamental de la libre participación política. La reforma perjudica la representación de diversas agrupaciones regionales y concentra el poder político en pocas manos, algo que, según destacan, es contrario a los principios democráticos, señalan en el pronunciamiento.

Eliminación de Movimientos Regionales: gremios anuncian movilización ante reforma aprobada en el Congreso| Red de Comunicación Regional

La Asociación denunció que “malos congresistas han secuestrado la representación nacional y actúan como organizaciones criminales”, exacerbando la crisis que atraviesa el Perú. Este accionar, sostuvieron, no solo afecta la imagen del país a nivel internacional, sino que también profundiza las dificultades internas.

El representante de los movimientos regionales informó que esta marcha se unirá a una serie de movilizaciones ya realizadas este año, como la del 19 de enero que buscaba la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el adelanto de elecciones, el cierre del Congreso y justicia por las casi 50 muertes de civiles durante las semanas de protestas.

Asimismo, Vracko comunicó que desde la siguiente semana se llevarán a cabo pintas en contra de Fuerza Popular y Acción Popular en respuesta a la eliminación de movimientos regionales de la participación política en próximas elecciones. “A nivel nacional vamos a poner pintas en contra de los dos partidos que han articulado este atentado contra la democracia, liderados por Acuña y Keiko. Desde la siguiente semana, verás pintas en las calles con la frase ‘Acuña y Keiko, asesinos de la democracia’”

Vracko añadió: “Estas dos fuerzas están preocupadísimas. Ellos no tienen ningún apoyo a nivel regional. En el caso de Acuña, ni en su propia región tienen fuerza. Ellos ven que, en las próximas elecciones, no tendrán vigencia ni apoyo”.

Documento que incorpora el texto para la eliminación de Movimientos Regionales| Congreso

Cuestionan validez de eliminar movimientos regionales

Según el especialista en temas de elecciones y partidos políticos Tuesta Soldevilla expresó en su blog, la reforma carece de evidencia válida y es engañoso. La norma señala que los movimientos regionales fueron una medida temporal para ampliar la oferta electoral y que los partidos nacionales ya han cubierto eficientemente esta necesidad. Sin embargo, los movimientos regionales han tenido un desempeño electoral significativo que demuestra una alta preferencia del electorado regional por estas organizaciones.

En las elecciones regionales y municipales de 2022 se observó que ninguno de los partidos políticos logró presentar candidaturas en todas las 25 regiones del país. Partidos como Alianza para el Progreso (APP) solo inscribieron candidaturas en 22 regiones, mientras que otros como Acción Popular (AP) lo hicieron solo en 8 regiones. La disparidad también se reflejó a nivel de municipios provinciales y distritales, donde los movimientos regionales lograron un mayor número de victorias en comparación con los partidos nacionales.

Movimientos regionales en Perú. (El Buho)

En 2021, partidos como Perú Libre y Fuerza Popular fueron los más votados en las elecciones nacionales, obteniendo 37 y 24 escaños respectivamente. Sin embargo, su desempeño en las elecciones subnacionales de 2022 fue significativamente más débil, con Perú Libre sin ganar ningún gobierno regional, solo 3 alcaldías provinciales y 74 distritales. Por su parte, Fuerza Popular no ganó ningún gobierno regional, ni alcaldías provinciales y solo 3 distritales.

Tuesta argumenta que esta medida obligaría a los ciudadanos a inscribirse en partidos políticos que no gozan de buena salud y plantea la problemática de qué ocurriría en provincias y distritos rurales y alejados si no se presentan candidaturas. Además, se ha señalado que los movimientos regionales son reflejo de los mismos problemas que tienen los partidos nacionales y que su eliminación no resolvería la raíz del problema.