Yola Polastri, la ‘chica de la tele’ que enamoró a generaciones y hoy lucha por su vida tras sufrir un infarto cerebral

Yola Polastri, destacada animadora infantil peruana, cuenta con más de 50 años de trayectoria enamorando a varias generaciones. Es conocida por su papel en programas como ‘El Mundo de los Niños’, ‘Los Niños y su Mundo’ y ‘Hola Yola’, logrando ser una figura emblemática en la televisión infantil del país.

Sus programas permanecieron al aire durante más de 20 años, alcanzando altos índices de audiencia y marcando una época en la televisión peruana. Estos espacios televisivos, que comenzaron en Panamericana Televisión y luego se trasladaron a América Televisión, fueron cuna de numerosas canciones infantiles que aún son recordadas como clásicos.

Yola Polastri se encuentra en UCI tras sufrir un infarto cerebral.

Formación de Yola Polastri

Yola Polastri, nacida el 25 de febrero de 1950, se formó en el Colegio Santa Rosa de Lima y desarrolló sus habilidades artísticas en el ballet de Miraflores con Diana Kané y Fanny Dreyfus, y en danza moderna con el ballet Trudy Kressel. También se preparó en el Club de Teatro de Lima.

Su carrera en la televisión empezó a los 17 años en Panamericana Televisión, donde participó en diversas telenovelas y programas junto a reconocidos actores como Ofelia Lazo, Saby Kamalich y Ricardo Blume. Entre sus trabajos más importantes se encuentra la co-animación y co-protagonización de novelas.

Cuando firmó con América Televisión, Yola Polastri empezó a dirigir y producir sus programas infantiles, consolidándose como una pionera de la televisión peruana. La calidad de sus producciones y su dedicación a los niños fueron pilares fundamentales de su popularidad.

A finales de los años 80 y principios de los 90, enfrentó una disminución de popularidad debido a la aparición de programas infantiles de corte más moderno, como ‘El Show de Yuly’, ‘Nubeluz’ y ‘El Show de Xuxa’. A pesar de esto, Polastri no detuvo su actividad y se volcó a shows particulares, animaciones de eventos y su taller de jóvenes talentos.

En la década del 2000, continuó con presentaciones en el Teatro Marsano y el Teatro Canout. En 2005, organizó el evento ‘Recobrando valores’ en el Estadio Monumental, congregando a 15 mil personas.

Pese a los años que estuvo fuera de televisión, siempre se ha mantenido vigente, realizando presentaciones y esporádicas apariciones en la pantalla chica como invitada especial.

Se operó por un aneurisma en el 2018

En septiembre de 2018, Polastri fue sometida a una embolización tras la detección de un aneurisma cerebral. “La medicina ha progresado bastante y esto era inoperable, ahora se hace y aquí estoy. Con suerte tuve un hallazgo, un encuentro accidental. Tenga una bomba de tiempo en la cabeza, se llama aneurisma”, indicó la artista en aquel entonces para Día D, quien pidió oraciones para su salud.

Además, contó detalles del difícil momento que pasaba y cómo se dio cuenta de que algo malo estaba pasando en ella. “Fue producto de un olvido en el teatro. Estaba en escena y me dicen, ya contamos la gallina (La gallina turuleca). Entonces, bueno, lo arreglé todo muy bien porque es cuestión de segundos”, relató Yola a Fernando Díaz.

El médico le sugirió hacerse una resonancia de arterias. “Con esa resonancia salió el resultado. Volví a entrar a la máquina y ahí salió el aneurisma”, explicó Yola, quien tenía que ser operada cuanto antes, pues este aneurisma era de casi 8 milímetros.

La operación fue exitosa y, después de un período de recuperación, retomó sus actividades artísticas.

Yola Polastri y su decisión de no tener hijos

Pese a amar a los niños, la artista decidió no tener hijos, enfrentándose a cuestionamientos y duras críticas de un país tradicional en esa época.

Durante su conversación con Radio Programas del Perú (RPP), Yola Polastri explicó la razón detrás de su decisión de no formar una familia propia. La animadora infantil comentó que su dedicación total a su carrera y educación fue determinante: “Tenía muy claras mis responsabilidades”, afirmó.

A pesar de las frecuentes preguntas sobre su vida amorosa, Polastri siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su intimidad. “Yo tenía muchas tareas pendientes: estudiaba, trabajaba en televisión y me preocupaba por mejorar”, reiteró en el programa de radio.

Según indicó en la entrevista, estas responsabilidades le dejaron poco espacio para considerar otras facetas personales.

La tragedia que impactó la vida de Yola Polastri

En el 2023, Paolo Hidalgo, productor y asistente de Yola Polastri, fue encontrado sin vida con indicios de violencia en Chosica, tras haber desaparecido en el mes de febrero. Las autoridades hallaron su cuerpo golpeado en un depósito en la Alameda Huampani, lo que inició una larga investigación sobre las circunstancias de su fallecimiento.

La desaparición del empresario de 43 años fue reportada inicialmente por Yola Polastri en sus redes sociales, solicitando ayuda para localizarlo después de perder contacto con él desde el pasado sábado 4 de febrero. Hidalgo, tras un desayuno con su hermana Karina Luz Hidalgo, dejó de responder a cualquier comunicación, lo que encendió las alarmas sobre su paradero.

Días después, se encontró la camioneta de Paolo Hidalgo en la zona de Ate, mientras varios sujetos intentaban sustraerla. Los individuos fueron detenidos por la policía. Este descubrimiento llevó a nuevas pistas, como movimientos financieros no autorizados en las cuentas de Hidalgo, apuntando a la posibilidad de un robo en curso, según declaraciones obtenidas por la hermana del empresario.

“Ha sido víctima de un asalto y muerte difícil de entender. Te vamos a extrañar muchísimo, Dios te tenga en su gloria. Y nuestro más sincero pésame a toda su familia por tan pronta y dolorosa partida. QEPD”, expresó Yola Polastri en su cuenta de Instagram, demostrando lo mucho que le había afectado esta triste noticia.

Última presentación de Yola Polastri

En el 2024, la artista declaró que estaba en la última etapa de su faceta artística. Sin embargo, nunca dejó de hacer shows privados para sus verdaderos seguidores. Así lo hizo el pasado 3 de febrero en el coliseo Eduardo Dibos de San Borja, donde presentó su show ‘Hola Yola Rocker’. En este espectáculo interpretó sus emblemáticas canciones, como ‘La Gallina Turuleca’, ‘Mi Ranchito’, y ‘El Eco’, entre otras.

“Estoy jugando mis últimos partidos”, declaró la figura de la televisión al diario Expreso, causando nostalgia a quienes la siguen desde niños.

Yola Polastri lucha por su vida en UCI

‘La Chica de la Tele’ o ‘La Reina de los Niños’, como es llamada cariñosamente, enfrenta uno de los momentos más duros de su vida, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos desde el lunes 13 de mayo.

Su hermano Augusto Polastri se encargó de informar la triste noticia. “Está sedada, está durmiendo. Hoy en la mañana no ha despertado, se le ha subido un poco la presión”, relató al programa de Magaly Medina. Además, indicó que los doctores recién podrán confirmar si la animadora, bailarina y cantante está fuera de peligro dentro de cuatro días, mientras sigue en observación.

Se sabe también que el martes 14 de mayo recuperó la conciencia. No obstante, sus familiares no pueden verla aún, pues no hay visitas programadas.

Son muchos los amigos y seguidores quienes han expresado su dolor ante esta tragedia. Carlos Cacho fue uno de ellos, quien le dedicó unas palabras y publicó un sentido video donde se le ve disfrutando del cumpleaños de Yola Polastri.

Conductores de televisión y periodistas, quienes han seguido la carrera de la artista, también han manifestado su sentir y deseos de pronta recuperación de la artista.