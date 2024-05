Yola Polastri y la amenaza del aneurisma que padeció en el 2018: "Tengo una bomba de tiempo en la cabeza" | ATV

En una emotiva entrevista de 2018 de Día D, la querida animadora infantil Yola Polastri reveló un capítulo desconocido de su vida: su batalla contra un aneurisma cerebral. “Lo que va a hacer hoy día mi doctor es eso que va a entrar en mi cerebro”, mencionó Yola, dejando al descubierto la gravedad de su situación. Una resonancia de arterias descubrió la amenaza que pendía sobre ella.

La noticia fue un golpe devastador para la animadora. “Cuando iba a un médico le decía que tenía un aneurisma. Los rostros y los silencios que he visto en el teléfono y personalmente de los doctores eran otros rostros que no había percibido antes”, confesó. Ante la posibilidad de lo peor, Polastri decidió buscar una segunda opinión, lo que le dio una nueva esperanza de vida.

Agradecida por el cariño y el apoyo incondicional de sus seguidores, Yola recordó con ternura uno de sus últimos shows, y que habría sido el punto de inicio para darse cuenta del mal. Durante la actuación, un pequeño lapsus la llevó a repetir la canción de la ‘gallina turuleca’. “Fue producto de un olvido en el teatro. Estaba en escena y me dicen, ya contamos la gallina. Entonces, bueno, lo arreglé todo muy bien porque es cuestión de segundos”, relató Yola a Fernando Díaz.

Yola Polastri y la vez que sometió a una operación por el aneurisma cerebral que padecía: “tengo una bomba de tiempo en la cabeza” (Captura: Día D)

Las preocupaciones de sus muñecas en el escenario reflejaban la inquietud de su equipo médico. En uno de los exámenes, un médico le sugirió hacerse una resonancia de arterias. “Me dijo que había una raya, pero no se definía qué cosa era eso. Me dijo, no te han dicho que te harás una resonancia de arterias. Con esa resonancia salió el resultado. Volví a entrar a la máquina y ahí salió el aneurisma”, explicó.

El diagnóstico fue claro: un aneurisma de casi 8 milímetros que debía ser operado cuanto antes. Los pasos eran precisos: primero, una angiografía; si todo estaba bien, seguiría la embolización. “¿Y qué pasa por todo? Y si se revienta. Ahí tengo que cortar. Ahí tengo que abrir”, recordó Yola, mostrando su fortaleza ante la adversidad.

Yola Polastri ha sido siempre una mujer de increíble fortaleza. Desde niña, enfrentó serios problemas de salud, como la púrpura sanguínea, una anemia severa diagnosticada a los siete años. También sufrió la pérdida de visión en un ojo debido a un parásito. “El dolor es de la córnea, no hay inyecciones para eso. Y yo le he tenido como tres años de eso”, compartió en la entrevista para ‘Día D’.

Yola y la amenaza del aneurisma que padeció en el 2018

A lo largo de su carrera, Yola Polastri pasó por tiempos difíciles, desde la dictadura de Velasco hasta el ocaso de la era de Fujimori. Sin embargo, siempre salió adelante. “¿Tú crees en las segundas oportunidades de la vida?”, fue la consulta que le hizo el periodista.

La respuesta, llena de esperanza, mostró su espíritu inquebrantable: “Siento que mi misión aquí aún no ha terminado y que todavía tengo tareas pendientes. Dios quiere que siga aquí, no está listo para que me vaya. Estoy eternamente agradecida por el cariño que todos me han mostrado”, concluyó Yola, reafirmando su compromiso con la vida y con aquellos que siempre la han apoyado.

Lamentablemente, la situación de Yola Polastri ha vuelto a ser crítica. Según informó Magaly Medina en su programa el 15 de mayo de 2024, Yola ha sufrido un derrame cerebral y actualmente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La noticia ha conmovido a muchos de sus seguidores y colegas, quienes esperan con ansias su pronta recuperación.