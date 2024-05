Yola Polastri sufrió infarto cerebral y se encuentra grave en UCI: “Su estado es delicado”

Yola Polastri sufrió infarto cerebral y se encuentra grave en UCI | Magaly Tv: La Firme

En la reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’ del 15 de mayo, la conductora Magaly Medina inició su programa con una lamentable noticia: la reconocida animadora infantil, Yola Polastri, se encuentra en estado delicado de salud.

El hermano de la querida artista nacional fue quien comunicó la noticia, según mencionó la comunicadora. “Nos acaban de informar que Yola Polastri, un gran ícono de la televisión que durante años ha sido la reina indiscutible de los programas infantiles y que hasta hace poco, en el mes de julio, montó su espectáculo, siempre lleno de asistentes, ha sufrido un infarto cerebral hace tres días. Se encuentra internada en una clínica local y todavía está en la unidad de cuidados intensivos”, sostuvo Magaly.

Ante esta información, la producción del programa se comunicó con el familiar de Yola, quien brindó más detalles sobre su estado de salud. “Su estado es un poquito delicado, está en UCI desde hace dos, tres días. Ha tenido un pequeño derrame, infarto cerebral, algo así. Ahorita está en recuperación, está sedada, está durmiendo. Hoy en la mañana no ha despertado, se le ha subido un poco la presión. Tiene que esperar cuatro o cinco días para que esto desinflame todo y esperemos buenos resultados”, declaró Augusto Polastri, hermano de Yola.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Además, Augusto reveló que el pasado martes Yola despertó brevemente, pero luego volvió a quedar inconsciente, por lo que se le mantiene aislada. “Ayer despertó, no sé si ahora en la tarde. Yo estoy hablando hasta las doce del día más o menos. No se le puede ver, no hay comunicación, ni visitas, ni nada”, comentó su familiar.

Ante ello, Magaly Medina también agregó que la última información recibida sobre Yola Polastri indica que todavía no ha reaccionado. “Ella no ha despertado, todavía está inconsciente, desde aquí esperamos que se recupere”, indicó.

La noticia ha conmovido a muchos de sus seguidores y colegas, quienes esperan con ansias su pronta recuperación. Yola Polastri ha sido una figura emblemática en la televisión peruana, destacándose por su dedicación y carisma en la conducción de programas infantiles.

Hermano de Yola Polastri asegura que su estado es delicado y no ha despertado tras sufrir el infarto cerebral | Magaly TV: La Firme

Yola Polastri y la vez que dejó su sueño de ser madre por su carrera artística

A pesar de su gran fama, Yola Polastri ha mantenido su vida personal en privado. Sin embargo, en una entrevista con Renato Cisneros, reveló algunos aspectos de su vida amorosa y el motivo por el cual decidió no tener hijos.

Ella explicó que sus responsabilidades y objetivos profesionales no le permitieron pensar en dedicarse a la maternidad. “No tuve hijos porque tenía muy claras mis responsabilidades. El trabajo que estaba haciendo era bien recibido y era bueno para todos, porque a mí me tocó trabajar e iniciar todo esto en una época de reforma educativa”, compartió la animadora infantil.

“Tuve amores pasajeros, pero yo soy la que doy el tiempo, y cuando tienes una pareja tienes que dedicarle un espacio en tu vida, y yo no podía”, mencionó en aquella entrevista.