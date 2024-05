El objeto de oro más antiguo de América fue hallado en el Perú: tiene más de 4.000 años estaba junto a un cráneo

El collar está conformado por cuentas cilíndricas de oro. (Mark Aldenderfer)

Diversas culturas prehispánicas de América se caracterizaron por su manejo de los metales preciosos. En los últimos siglos, los historiadores pensaban que esta práctica solo correspondía a las sociedades con un considerable nivel de desarrollo tecnológico, principalmente aquellas que dominaban la agricultura. Sin embargo, el hallazgo de un collar de oro de 4.000 años de antigüedad en el sur del Perú sorprendió a los expertos.

En 2008, un equipo de investigadores dirigidos por el antropólogo Mark Aldenderfer, de la Universidad de Arizona, dio a conocer el descubrimiento en un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences de Estados Unidos.

Se trata del objeto de oro más antiguo del país andino y de toda América.

Un collar milenario

El collar, formado por nueve cuentas cilíndricas, fue encontrado junto al cráneo de una persona adulta en una tumba que el equipo exhumó en el yacimiento arqueológico Jiskairumoko, cerca del lago Titicaca, en el departamento de Puno.

El hallazgo del collar fue mantenido en secreto. (Mark Aldenderfer)

El hallazgo ocurrió mucho antes de que se diera a conocer al mundo, pero los investigadores lo mantuvieron en secreto por dos razones principales: determinar su edad y analizar químicamente el oro; y evitar que los ladrones se acercaran al lugar.

Las pruebas de carbono 14 determinaron que el collar fue elaborado alrededor del 2100 antes de Cristo. Asimismo, constataron que las cuentas se hicieron con oro local, el cual fue golpeado para aplanarlo y luego enrollado. Luego fueron ensartadas en un cordel de lana.

“Finalizamos nuestras excavaciones en 2004. Y el lugar fue arado después por los habitantes del lugar, que simplemente volvieron a usarlo para la agricultura. Así que no estamos preocupados por saqueos”, dijo Aldenderfer.

Aldea de cazadores-recolectores

Los investigadores indicaron que el hallazgo era sorprendente porque los habitantes de Joskairumoko (3300 - 1500 a. C.) eran cazadores-recolectores que estaban en las etapas iniciales de agricultura.

“Mucha gente ha argumentado que el oro y el oro trabajado como éste deberían encontrarse sólo en las sociedades asentadas en aldeas agrícolas con excedentes de producción y, de hecho, incluso en sociedades más complejas”, explicó el autor principal del estudio.

Excavación en el complejo arqueológico de Jiskairumoko, antigua aldea de cazadores-recolectores. (Mark Aldenderfer)

Anteriormente se habían encontrado artefactos de oro en lugares donde se establecieron culturas caracterizadas por una sociedad clasista y una economía basada en redes de comercio.

En dichas sociedades, el oro era utilizado para demostrar un elevado estatus social y económico, características que solían estar vinculadas con la nobleza.

Sin embargo, el descubrimiento en Joskairumoko demostró que el uso del oro en los Andes para distinguir a una persona importante comenzó mucho antes de la aparición de sociedades complejas.

Por tanto, según los autores, este collar de 4.000 años “es la primera muestra de la práctica de metalurgia en los Andes y del surgimiento del papel social del oro más allá de la simple decoración”.

Más información:

Culturas que manejaron el oro antes que los incas

Varias culturas prehispánicas manejaron el oro antes de la hegemonía de los incas. Entre ellas destacan:

Chavín : Considerada la “cultura madre” de la civilización andina, desarrolló habilidades avanzadas en metalurgia alrededor de 900 a.C. Sus trabajos en oro son conocidos por su complejidad y simbolismo religioso.

Moche : Ubicada en la costa norte del Perú entre los siglos I y VII d.C., esta cultura es famosa por sus sofisticadas técnicas de metalurgia, destacándose en la creación de ornamentos de oro y objetos funerarios.

Nazca : Desarrollada en la región sur de Perú entre los siglos I y VIII d.C., los nazca sobresalieron en la elaboración de joyería de oro, utilizándolo en adornos personales y ceremoniales.

Vicús : Activa aproximadamente entre 200 a.C. y 600 d.C. en la región norte de Perú, esta cultura destacada por su habilidad en la fabricación de objetos de oro, especialmente en la creación de máscaras funerarias y figuras decorativas.

Sican/Lambayeque: Entre los siglos VIII y XIV d.C., esta cultura de la costa norte del Perú desarrolló avanzadas técnicas de metalurgia y fundición de oro, produciendo piezas complejas y ornamentales.

Estas culturas no solo utilizaron el oro con fines decorativos y ceremoniales, sino que también perfeccionaron las técnicas de extracción y procesamiento de este metal.