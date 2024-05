El Gran Chef Famosos: Juan Carlos Rey de Castro provoca desesperación entre sus compañeros al no entender el significado de ‘causa’

‘El Gran Chef Famosos’ sigue causando emoción entre sus seguidores. Durante la última noche de eliminación, Juan Carlos Rey de Castro y Ekaterina Konysheva tuvieron que hacer equipo al no haber ganado el beneficio del primer plato.

La dinámica que impuso la producción fue algo sencilla, pues los participantes solo debían de adivinar la palabra con los dibujos que hicieran su compañero. Además, para hacerlo un poco más difícil, solo se iba a tomar en cuenta los términos culinarios.

Los actores, que trabajaron juntos en la telenovela ‘Papá en Apuros’, iban muy bien en esta dinámica, hasta que les tocó la palabra ‘causa rellena’. Para graficar este plato peruano, Ekaterina dibujó a dos personas abrazándose, esto con el objetivo de que su compañero se de cuenta rápidamente.

'El Gran Chef Famosos', programa del 9 de mayo. (Captura de Latina)

Lo que nunca imaginó es que provocaría totalmente lo contrario, y es que Juan Carlos no podía captar lo que desea expresarle su compañera. José Peláez tuvo que intervenir y darle mayores explicaciones al actor, pero este se seguía confundiendo.

En un momento dado, Juan Carlos Rey de Castro solo atinó a decir que él venía en el dibujo a dos amigos, por lo que de inmediato el conductor le empezó a pedir más sinónimos, incluso le dijo que podía usar las jergas peruanas.

Pese a que le dieron todas estas pistas, el actor no lograba dar con la palabra, lo que causó gran desesperación en su compañera, así como en el jurado, el cual estaba atento al desenlace de este reto.

'El Gran Chef Famosos', programa del 9 de mayo. (Captura de Latina)

Después de varios intentos, el actor logró decir la palabra ‘causa’, pero hubo un problema, y es que tenía que decir de corrido ‘causa rellena’, lo que ocasionó un nuevo juego de palabras para que llegue a dar con el término correcto.

Este hecho no pasó desapercibido en las redes sociales, donde los usuarios se rieron mucho con la escena, llegando a comparar la reacción de José Peláez con la de un personaje de ‘Pataclaun’, nos referimos a Gonzalete.

Asimismo, algunos usuarios no dudaron en comparar esta situación con lo que vivió en su momento Jesús Alzamora, quien no sabía el significado popular de ‘palta’ en el Perú.

¿Quién fue eliminado de ‘El Gran Chef Famosos‘?

El pasado jueves 9 de mayo se vivió la temida noche de eliminación en ‘El Gran Chef Famosos’. Juan Carlos Rey de Castro, Emilram Cossio, Ekaterina Konysheva y Giovanna Valcárcel se enfrentaron en un intenso desafío para demostrar sus dotes culinarios. Sin embargo, uno de ellos sería eliminado de manera definitiva de la cocina.

Pese a sus esfuerzos, la primera en irse sin opción de regresar esta temporada fue Giovanna Valcárcel. Ella no pudo evitar romper en llanto al saber que no iba a regresar a la cocina del reality culinario de Latina.

'El Gran Chef Famosos', programa del 9 de mayo. (Captura de Latina)

“Me sentí y me siento muy feliz. He crecido muchísimo de manera personal, aprendiendo a superar desafíos y competir, siempre dando la mano a un compañero”, dijo tras quedar fuera de la competencia.

“En la cocina del chef hice cosas que jamás imaginé y me llevo las mejores recetas y las mejores personas desde Peláez, el jurado y amigos que volví a ver. Solo puedo estar agradecida con todo lo lindo que he vivido por ‘El Gran Chef’. Me voy pero me siento ganadora”, añadió.