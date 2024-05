El polémico perfil de Nicanor Boluarte, el supuesto ‘operador en la sombra’ del gobierno de la presidenta

27/05/2023 May 27, 2023, LIMA, LIMA, PERU: LIMA 27 DE MAYO DEL 2023..NICANOR BOLUARTE ,HERMANO DE LA PRESIDENTA DEL PERU DINA BOLUARTE , PARTICIPÓ DE UN EVENTO POLITICO EN EL DISTRITO DE BARRANCO. POLITICA Europa Press/Contacto/El Comercio

Nicanor Boluarte, es parte del entorno más cercano e íntimo de la presidenta Dina Boluarte. El hermano mayor de la mandataria ha sido detenido preliminarmente este 10 de mayo por el presunto delito de tráfico de influencias y organización criminal, investigación que podría comprobar su supuesta figura como un influyente ‘operador en la sombra’ dentro del Ejecutivo.

Las investigaciones que desarrollan la Fiscalía y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), junto con el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) sugieren que Nicanor podría haber ejercido influencia indebida y participado en prácticas corruptas aprovechando su conexión familiar con la figura más importante dentro de Palacio de Gobierno.

Los ojos de las instancias de investigación se centraron en él hace aproximadamente un año, cuando comenzaron a surgir reportes de medios de comunicación y acusaciones que lo vinculaban con una serie de maniobras opacas dentro de la gestión gubernamental como la contratación con el Estado de personajes cercanos a él y su hermana, así como reuniones con un proveedor del Estado y funcionario regional de Apurímac.

A pesar de las acusaciones, Boluarte reiteró que su hermano no es funcionario del Estado y defendió la capacidad profesional de los contratados, enfatizando en que califican dentro de los perfiles requeridos por los ministerios. (Composición: Infobae)

Se reveló también un informe que sugería su posible implicación en la asignación de un presupuesto de S/20 millones a un municipio de Cajamarca, después de la participación del alcalde en su fiesta de cumpleaños de octubre 2023.

También se le acusa de facilitar encuentros entre la presidenta y diversos actores políticos y económicos que buscaban influir en decisiones de política pública. Además, se investiga su posible papel en la organización y financiamiento de la campaña electoral de Ciudadanos por el Perú, el partido político que se asocia estrechamente con su hermana.

Nicanor Boluarte, quien se formó profesionalmente en el área de Educación y Derecho, ha negado ser una sombra en el poder y contó, en varias oportunidades, con el respaldo de la mandataria quien lo defendió a capa y espada señalando que él no tiene injerencias en las decisiones gubernamentales, sin embargo, denuncias en contra del hermano presidencial indican lo contrario:

Firmas falsas para lograr inscripción de CPP

Partido de Nicanor Boluarte cobraba pedía fuertes sumas de dinero para ser prefectos. (Composición Infobae/ Cuarto Poder)

Ciudadanos por el Perú (CPP), promovido por Nicanor Boluarte, ha captado la atención del público después de que se revelara la existencia de aproximadamente quinientas firmas falsificadas en los documentos presentados para su registro oficial.

El programa Cuarto Poder expuso un informe del Reniec que indica que, de las 32 mil firmas entregadas por Ciudadanos por el Perú, alrededor de 10 mil se marcaron como inválidas debido a la sospecha de usurpación de identidades para la falsificación de dichas firmas.

Del conjunto de firmas inválidas, se seleccionó un 15% -unos 1500 casos- para un escrutinio más detallado, donde se confirmó que 500 de estas habían sido efectivamente falsificadas.

Moises Saavedra, quien fue secretario provincial de Ciudadanos por el Perú, contó que Griselda Herrera (íntima amiga de los dos hermanos Boluarte) ordenó a los prefectos y subprefectos de la región San Martín conseguir firmas para lograr la inscripción de Ciudadanos por el Perú.

Asesoró a alcalde sancionado por corrupción

Un informe periodístico indica que Nicanor Boluarte asesoró a un alcalde sancionado con la inhabilitación por actos de corrupción. El beneficiario de estos consejos fue Miguel Huacre Mendez, burgomaestre de Anco Huallo, quien, a pesar de su inhabilitación por prácticas corruptas, sigue ejerciendo su función en la alcaldía. De acuerdo con lo divulgado por América Televisión, el hermano de la presidenta percibió un total de S/ 17.000 por brindar asistencia legal, incluidos casos penales y habeas corpus.

Designación de prefectos y subprefectos

“La primera palabra la tiene la presidenta de la república Dina Boluarte y la última palabra para la elección la tiene el señor Nicanor Boluarte Zegarra…”, es lo que Jorge Ortiz, director de la Dirección de Gobierno Interior, habría expresado a Teo Berrut, quien ahora es testigo, referente a cómo se llevan a cabo las designaciones de prefectos y subprefectos en todo el país.

De acuerdo con lo afirmado por Berrut y corroborado por otros testimonios, la selección de dichos funcionarios no se realizaría sin considerar la intervención de Ortiz o sin la confirmación final por parte de Nicanor Boluarte, el hermano de la Presidenta.

Berrut narró: “Han sido cuatro reuniones con este señor (Jorge Ortiz), cuatro. Le dije ‘hermano están cogiendo prefectos y subprefectos para reuniones políticas, (y me respondió) ya Teo, eso no lo manejo, eso lo maneja el señor Boluarte, Nicanor, ese no es mi tema”.