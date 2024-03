Nicanor Boluarte niega tener injerencia en las decisiones de su hermana Dina, la presidenta del Perú: “No soy la sombra en el gobierno”. (Vídeo: Punto Final)

Tras una serie de acusaciones en su contra, Nicanor Boluarte rompió su silencio. El hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte, negó ser el organizador de un complot en contra del expremier Alberto Otárola, tener injerencia en la contratación de sus amigos en entidades públicas y, con mucho énfasis, ser la sombra en el gobierno.

Hermano de la presidenta Dina Boluarte vuelve a estar en el ojo de la tormenta. | Infobae Perú (Camila Calderón)

Complot contra Otárola

Como se recuerda, hace unas semanas, Yaziré Pinedo, expareja sentimental de Otárola Peñaranda que fue contratada por el Estado, lo señaló, junto a César Figueredo y Martín Vizcarra, de orquestar toda una trama para sacar al expremier ministro del Ejecutivo.

Al respecto, Nicanor manifestó no conocer a los antes mencionado y mantener una relación cordial con el extitular del gabinete ministerial desde que este representaba legalmente a su hermana cuando era la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

“Es una fábula, una imaginación de alguna gente que cree que hay una enemistad con el doctor Otárola. Tengo una relación cordial con él. (…) No conozco al señor Vizcarra personalmente, lo he visto por la televisión cuando era presidente de la República o cuando sale en los noticieros. Al otro señor (César Figueredo) tampoco lo conozco”, declaró para Punto Final, el dominical de Latina Noticias.

“No se puede hacer un complot con personas que no se conocen. Nunca, pero nunca, porque así es mi conducta, yo participaré en complot alguno contra nadie, nunca ha sido desleal con nadie en toda mi trayectoria”, agregó.

Yaziré Pinedo señala que audio de Alberto Otárola es producto de un complot que involucra a Nicanor Boluarte. Composición Infobae.

Contrataciones de amigos

Sobre su injerencia en la contratación de sus amigos en distintas entidades públicas, Boluarte afirmó que es “injusto” que digan que aquellos profesionales fueron considerados para algún cargo solo porque tienen una amistad con él.

“Yo he trabajado más de 25 años en la gestión pública y he conocido una cantidad de profesionales. Yo no sé cuántos de estos profesionales sigue trabajando en la función pública. Pero eso no necesariamente los hace mis amigos. Esos señores trabajan en varios gobiernos y seguramente van a seguir trabajando en otros gobiernos más adelante”, afirmó.

“Ellos son profesionales que saben trabajar en la gestión pública. Sí ha habido diálogo con mi hermana sobre ellos, pero cuando ya me he enterado por las resoluciones que están contratados. Pero no es porque uno lo haya recomendado”, agregó.

Amigo de Nicanor Boluarte, con quien jugaba 'pichanga', fue colocado como jefe de la oficina de Planeamiento e Inversiones del MIDIS. (Foto: Captura Punto Final)

La sombra en el gobierno

Por último, Nicanor fue tajante al asegurar que no es “la sombra en el gobierno” de su hermana y que todo es un invento de la prensa.

“No participo en nada en el gobierno, no llamo a ni un funcionario público, no visito ni una entidad pública. Yo, personalmente, he decidido no visitar ni una entidad pública desde que ganó (Pedro) Castillo. Pueden revisar todos los ministerios, decidí voluntariamente no visitar ni una entidad pública para que no se especulen estas cosas”, sostuvo.

“Yo soy un ciudadano como cualquiera, no soy funcionario público. Le pido a la prensa y a la ciudadanía que entiendan que tengo hijos, que tengo esposa y que estoy al acecho de la prensa todos los días en la puerta de mi casa. No es justo, no participo en la gestión pública”, culminó.