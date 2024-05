Yvonne Frayssinet, actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’, sufrió aparatosa caída y se fracturó la clavícula

Yvonne Frayssinet, actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’, sufre aparatosa caída y se fractura la clavícula. América Espectáculos.

Yvonne Frayssinet, actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’, preocupó a todos sus seguidores y fans al fracturarse la clavícula producto de una caída en casa. Esto la mantendrá alejada de las grabaciones de la teleserie de América Tv para tristeza de los seguidores de la teleserie.

El esposo de la actriz, Marcelo Oxenford, contó a las cámaras de ‘América Espectáculos’ que la popular Madame se cayó al momento de dar de comer sus mascotas en casa y producto de ello se fracturó la clavícula.

“La semana pasada fue acá (casa). Fue a dar de comer al gato, se cayó, se le atravesó el gato y se fue de frente. Yo estaba viendo TV y llego con la cara... como yo he hecho deporte, la toque y le dije, te fracturaste la clavícula”, detalló.

El actor comentó que esa noche vivieron momentos de nervios y al día siguiente acudieron a la clínica para que la popular Francesca Maldini sea atendida por los médicos, donde confirmaron que sea trataba de una fractura.

Pasamos una noche de infierno y fuimos temprano al médico, donde le sacaron placas, tomografías en la cabeza, pero gracias a Dios nada, era clavícula fracturada. Menos mal no se desplazó porque habría que operar. Y como no se desplazó y se partió nada más, únicamente (tiene que usar) cabestrillo”, indicó.

Marcelo Oxenford comentó que Yvonne se tomara unos días para su recuperación y retornar a las grabaciones de ‘AFHS’ en la sede de Pachacamac. Y afines de mayo podrá estar a cargo de los talleres de actuación que brinda en sus locales Barranco, Magdalena, Los Olivos y Centro de Lima.

¿Cuántos hijos tienen Yvonne y Marcelo?

Yvonne Frayssinet y Marcelo Oxenford tienen una larga relación que inició en 1988, luego de algunos años se casaron y su relación se mantiene estable hasta la actualidad.

Su matrimonio, tiene como fruto a su única hija, Lucía Oxenford, con quien se muestran juntos en más de una oportunidad. Sin embargo, una de las hijas del actor, precisamente Juliana Oxenford, reveló una vez más que no tiene una buena relación con su padre y sorprendió al mencionar que no existe cariño entre ambos.

“Yo a mi papá no lo vivo. Quizás sea un maravilloso papá con Lucía, conmigo no lo es. Yo con él no tengo vínculos. Lo he tenido por momentos y han surgido cosas que hicieron que nos distanciáramos una y otra vez”, comentó en enero para Trome.

Y siempre estuvo en el limbo, la teoría de que la razón de la separación de Liliana Tuja (madre de Juliana) y Marcelo Oxenford fue la aparición de Yvonne Frayssinet. Y es que luego de que los padres de periodista política decidieron poner fin a su relación, la popular ‘Madame’ conformó su familia con el argentino.

Ante ello, Yvonne fue bastante tajante y negó que las cosas hayan sucedido de esa manera. Resaltó que ella tiene la consciencia tranquila y sabe en qué circunstancias empezó su relación con Marcelo. “Sin titubear, la artista negó haber tenido algo que ver en esa separación y afirmó ‘tener la conciencia limpia’. “Hay tantas cosas que arreglan y desarreglan. Yo tengo mi conciencia muy limpia, te voy a decir”, señaló a las cámaras de ‘Amor y Fuego’.