Yvonne Frayssinet minimiza comentarios de Juliana contra Marcelo Oxenford: “No me afectan, yo vivo mi vida”

Yvonne Frayssinet reacciona ante las palabras de Juliana Oxenford sobre Marcelo Oxenford. | Willax

La reconocida actriz peruana Yvonne Frayssinet abordó las complicaciones familiares entre su esposo, Marcelo Oxenford, y la hija de este, Juliana Oxenford. Las tensiones surgieron luego que la periodista afirmara la inexistencia de amor por parte de su progenitor y la falta de relación entre ellos.

Estos comentarios generaron una ola de reacciones entre los seguidores de las figuras públicas y la otra hija del actor argentino, Lucía Oxenford. En esa línea, cámaras de ‘Amor y Fuego’ abordó a la familia sobre las recientes arremetidas. A pesar de estas afirmaciones, la recordada Francesca Maldini de ‘Al Fondo Hay Sitio’ expresó su deseo de enfocarse en su propia vida, distanciándose de la polémica armada.

Por otro lado, Marcelo Oxenford optó por el silencio, negándose a comentar sobre el asunto cuando fue consultado por una reportera del programas.

Yvonne Frayssinet alza la voz contra Juliana Oxenford por hablar de Marcelo Oxenford. | captura/Willax/ATV

¿Qué dijo Yvonne Frayssinet?

En el programa ‘Amor y Fuego’, Yvonne Frayssinet declaró su intención de mantenerse al margen de la situación familiar, resaltando la importancia de concentrarse en su carrera y bienestar personal. A pesar de reconocer el dolor que las circunstancias han provocado en Juliana Oxenford, afirmó su deseo de mirar hacia adelante y no dejar que estos asuntos afecten su equilibrio emocional.

“Eso está superado. No me afectan esas cosas, pero sí me da pena que ella esté afectada por eso. Yo vivo mi vida y tengo muchas cosas que hacer y en pensar. Lo positivo siempre me jala”, fue la contundente respuesta de la actriz.

Marcelo Oxenford, por su parte, al ser abordado por la reportera, se limitó a evadir el tema, indicando su falta de interés en discutir su relación con su hija, Juliana. “No me interesa, yo no hablo esas cosas”, manifestó.

Juliana Oxenford habla de su padre

Juliana Oxenford, conocida por su larga trayectoria en la televisión, tomó un nuevo rumbo profesional luego de ser despedida del canal ATV, donde lideraba el espacio ’Al Estilo Juliana’.

La comunicadora reveló en una entrevista con ‘Café con la Chevez’, su decisión de alejarse momentáneamente de la pantalla chica y explorar alternativas para continuar su carrera periodística.

En la charla, también compartió detalles personales, incluyendo su distanciamiento con su padre, el actor Marcelo Oxenford, y la relación complicada con su media hermana, Lucía Oxenford.

Lucía Oxenford marcó distancia con Juliana Oxenford a través de un comunicado. IG

“Lo natural sería que todos los padres amen a sus hijos, pero hay padres que no aman a sus hijos. Es lo que me tocó. Tengo hermanas que me aman. Me quiere mucha gente, tengo el amor de mi familia y lo más grande que tengo que son mis hijos”, dijo en la entrevista.

A pesar de las diferencias, la mujer de prensa enfatizó que no guarda rencor, sino que ha optado por mantenerse distante de su progenitor.

“No odio a mi papá como todos piensan, no tengo relación con él porque es una decisión que yo he asumido desde mi total madurez, porque desde hace algún tiempo me parece más sano vivir así”, agregó.

Juliana Oxenford se refiere a su distancia de Marcelo Oxenford.

Esta situación ha removido el ambiente mediático y familiar de los Oxenford y Frayssinet, quienes frecuentemente han sido objeto de atención pública debido a su prominencia en el entorno artístico y periodístico del Perú.

El futuro de Juliana Oxenford parece estar orientado hacia la creación de contenido periodístico en plataformas digitales, marcando un posible cambio en su carrera hacia una mayor independencia editorial.

La periodista tiene el desafío de transformar su sólida base de seguidores en una comunidad de suscriptores que apoye su proyecto, lo cual podría significar un hito en su distinguida carrera en los medios de comunicación.