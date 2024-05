Magaly Medina le responde a Paolo Guerrero por enfretamiento consu reportero: “No tienes control de tu ira”

(Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En el episodio más reciente de ‘Magaly TV La Firme’ del 8 de mayo, la presentadora Magaly Medina abordó el tema de Paolo Guerrero y su confrontación con uno de los reporteros del programa. Medina respondió con firmeza, señalando su evidente falta de control emocional.

Al parecer, todo comenzó cuando el futbolista se encontró con tres periodistas del programa de ATV en una cafetería conocida, y uno de ellos optó por preguntarle sobre el supuesto estado de embarazo de Ana Paula, tema que está siendo objeto de especulación por varios medios de comunicación.

“Todos hablan de las imágenes que vamos a propagar esta noche de Paolo Guerrero, que ha salido en sus redes sociales a poner el parche antes de ver nuestras imágenes porque él sabe lo que ha hecho es consciente perfectamente de cómo se comportó frente a uno de mis reporteros y lo sabe hay testigos de eso, pero a veces cuando las personas no están acostumbradas a reconocer sus actos”, dijo en un inicio.

(Captura: Magaly TV La Firme)

“Cuando siempre le quieren echar la pelota al otro es signo de una inmadurez, es lo que yo considero y creo que cualquiera lo diría así sin necesidad de ser psicólogo, él perdió los papeles porque los pierde y no había provocación alguna de parte de mi reportero y para que no quede duda alguna sobre el comportamiento de mi reportero Qué es solo atinó hacerle las preguntas que cualquier reportero le va a hacer si lo encuentra en la calle le va a hacer”, sostuvo.

Incluso la periodista le mencionó. “Paolo, tú no necesitas que alguien mande a que tú te salgas de tus casillas, te las sacas solo. No tienes control de tus emociones ni de tu ira. Ese es tu gran problema. Ver a Ana Paula en precarias situaciones fue bastante desagradable, y eso no puede cambiar la opinión que tengo sobre ti”.

La periodista negó que haya sido un seguimiento contra el futbolista, y que solo fue pura casualidad. “El cómo ve fantasmas, como no sabe hacer un mea culpa, y decir que el otro tiene la culpa. No entiendo, mi urraca no le faltó el respeto. Ellos fueron a tomar café y no seguirlo”, acotó.