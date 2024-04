La exorbitante suma de dinero que pidió Abel Lobatón a ‘Magaly TV’ para hablar de las peleas de Samahara y Bryan Torres

La fuerte suma de dinero que pidió Abel Lobatón a ‘Magaly TV La Firme’ para hablar de las peleas de Samahara y Bryan Torres

Fuertes declaraciones. El escenario de las recientes disputas entre Samahara Lobatón y su expareja Bryan Torres han tomado un nuevo giro con las revelaciones sobre la suma de dinero exigida por Abel Lobatón, padre de la exchica reality para compartir su versión de los acontecimientos en el programa ‘Magaly TV La Firme’.

Ante ello, la conductora Magaly Medina comentó sobre el elevado costo exigido por el exfutbolista y reflexionó sobre la tendencia de algunos individuos a sacar provecho monetario de sus tragedias personales.

“Abel Lobatón iba a hablar con nosotros, ¿no?, incluso habíamos tranzado con él la cantidad de plata que cobran, porque todos cobran por hablar, nadie habla, todos le sacan a su tragedia, todos le sacan provecho monetario, es así, pero bueno, al final decidió no hablar porque no sé qué es lo que tenga que decir. Ayer Bryan Torres dijo, él ha estado en videollamada, o sea, mientras discutía con la hija”, dijo en un inicio la periodista.

La periodista también hizo referencia a un detalle perturbador sobre la participación de Abel Lobatón en las discusiones entre Samahara y Bryan. “¿Qué es lo que hacía él? Llamaba al padre, Abel Lobatón, y lo tenía en videollamada viendo cómo se comportaba la hija, la discusión con la hija. ¡Qué feo de verdad!”.

Asimismo, Medina cuestionó además la falta de autonomía del salsero al recurrir al padre de la modelo durante los momentos de conflicto. “Además, qué feo que un novio tuyo no tenga la valentía y los pantalones de estar a tu lado, de decidir una situación, sino que tienes que llamar al papá de la chica porque tú solo no puedes”.

Sin embargo, a pesar de la disposición inicial del expelotero para participar en el programa, al final no se llevó a cabo ninguna entrevista. “El papá de la chica hoy quedó en hablar con nosotros hasta tarde, pero al final no se decidió”, lamentó Magaly Medina.

Se arrepintió a última hora

En tono jocoso, Magaly Medina también hizo referencia al aumento en el costo de las entrevistas relacionadas con este caso. Al parecer, a última hora, Abel Lobatón prefirió no dar la entrevista.

“Así es, así pasa, hay gente que al final no quiere, ‘dice no’, por más que la plata esté ahí ‘contante y sonante’, no, porque claro, te piden cinco mil soles, ya no te piden tres mil, ya no te piden mil quinientos, acá un poco más vamos a tener que trabajar horas extras saliendo del programa para poder pagar a los invitados”, mencionó entre risas.

Bryan Torres anunció que Samahara Lobatón tiene que retirarse de su departamento

La relación entre Samahara Lobatón y Bryan Torres ha llegado a su fin tras el escándalo que sacudió las redes sociales. Torres, cantante y ahora ex pareja de la hija de Melissa Klug, hizo una aparición en un enlace en vivo ante las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’, donde compartió detalles sobre el estado actual de su relación.

En medio de la controversia desatada por las imágenes del enfrentamiento, Torres confirmó que ya no vive con la modelo desde hace tres semanas y que han decidido poner fin a su relación. Además, reveló que Samahara se encuentra embarazada, lo que agrega una capa adicional de complejidad a esta situación.

Torres explicó que los conflictos y las peleas constantes han afectado profundamente su relación, y que tanto él como Samahara necesitan retirarse del domicilio familiar para darle paz a la familia. La casa en la que vivían pertenece a los padres de Samahara y es el hogar de sus abuelos, lo que complica aún más la situación.

El cantante informó que esta semana Samahara deberá abandonar la casa, ya que su padre les ha pedido que se vayan debido a los continuos escándalos y disputas. Bryan compartió estas revelaciones con el objetivo de aclarar la situación y poner fin a las especulaciones que han rodeado su relación en las últimas semanas.