¿Quién es la madre de Alejandra Baigorria y cuál es su historial de escándalos?

Magaly Medina indignada con la mamá de Alejandra Baigorria. (Captura: Magaly TV La Firme)

La madre de Alejandra Baigorria ha despertado la indignación de los usuarios por quejarse públicamente de sus cinco hijos, principalmente de la ‘Rubia de Gamarra’, por no adquirirle un carro nuevo, ya que el suyo estaría en mal estado. Incluso insinuó que su propia familia la ha abandonado a su suerte, lo que la ha llevado a vender su camioneta para hacer frente a sus necesidades económicas.

“Lista para la venta, sé que estoy sola en esta vida, me dediqué a tener hijos, son cincos, pero, en fin. Me quedan solo dos chiquitos, el este, ustedes los conocen. Le regalaron el carro al papá y a mí, ni la llanta, amén. Y la voy a vender sola porque yo soy mejor que los hombres que piden. Amén. Mujer poderosa, empoderar, nada me parará, nada me detendrá”, escribió Verónica Alcalá en sus redes sociales, dejando entrever que Alejandra Baigorria y sus hermanos son “malos hijos”.

Madre de Alejandra Baigorria se queja de su hija en Instagram.

¿Quiéne es la madre de Alejandra Baigorria?

María Verónica Alcalá Bustíos, madre de Alejandra Baigorria, es una reconocida exmodelo y expresentadora de televisión. En los años noventa, ganó popularidad al conducir un segmento de aeróbicos en el programa ‘Zona de Impacto’, dirigido por Javier Meseses. Además, fue protagonista de varios videoclips, apareció en portadas de revistas y calendarios, convirtiéndose en una de las modelos más solicitadas de esa época.

Después de su retiro de la televisión, Verónica Alcalá se enfocó en el cuidado de sus cinco hijos, entre ellos Alejandra Baigorria, quien siguió sus pasos en el mundo del modelaje. A lo largo del tiempo, ha sido vista acompañando la ‘Rubia de Gamarra’ en diversas ocasiones, desde las finales del reality de competencia ‘Combate’ hasta en la gestión de su empresa de ropa.

Alejandra Baigorria junto a su madre, Verónica Alcalá.

¿En qué escándalos ha estado envuelta Verónica Alcalá?

En los años noventa, Verónica Acalá, madre de Alejandra Baigorria, fue vinculada a un caso de narcotráfico debido a su presunta relación con Harry Farías Ríos, alias ‘Harry, el Sucio’. Sin embargo, nunca se pudo demostrar algún vínculo con individuos de dudosa reputación, por lo que fue absuelta de cualquier acusación.

La mamá de Alejandra Baigorria volvió a estar en el ojo de la tormenta en el 2022 al protagonizar un escándalo callejero en Chorrillos. En las imágenes difundidas por ‘Magaly TV: La Firme’, se ve a la progenitora de la empresaria bastante ofuscada y golpeando a un un menor de edad porque supuestamente agredió a su hijo.

Madre de Alejandra Baigorria es captada agrediendo a un menor de edad en condominio de Chorrillos. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

Un año más tarde, el programa ‘Amor y Fuego’ captó a Verónica Alcalá discutiendo con quien sería su pareja en un balneario de Asia. Aunque al inicio fueron vistos besándose apasionadamente, la madre de Alejandra terminó peleando con el hombre que la acompañaba. “Acá te quedas mier…”, se le escuchó decir a la exmodelo, quien estaba bajo los efectos del alcohol.

Verónica Alcalá se habría pasado de copas en la salida de una discoteca y terminó peleando con su novio. Captura/Willax TV

Uno de sus últimos escándalos ocurrió en julio de 2023, cuando publicó un extraño mensaje para quejarse públicamente de Alejandra Baigorria por no asistir a un evento importante de su hermana menor.

“Su primer campeonato de salto y ganó. Lamentablemente, ni Alejandra Baigorria, ni Sergio Baigorria Alcalá nunca llegaron. Nunca lo he dicho, pero sí, su hermana los esperó y como siempre jamás llegarán para ella. Lástima. Amén”, compartió en sus redes sociales. Eventualmente, eliminó el post.