Magaly Medina indignada con la mamá de Ale Baigorria: “Le reclamas a una hija que toda la vida te ha dado, la has avergonzado”

Magaly Medina indignada con la mamá de Alejandra Baigorria. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’ este 6 de mayo, su conductora Magaly Medina criticó duramente a la señora Verónica Alcalá, la madre de la modelo Alejandra Baigorria, por expresar públicamente su descontento hacia sus hijos a través de las redes sociales.

“No me gusta tocar a los padres de la gente de la farándula, pero esta señora que además alguna vez sí perteneció al mundo televisivo, pero siempre trata de llamar la atención. Se trata de Verónica Alcalá, que es la madre de Alejandra Baigorria, esta señora que nos tiene acostumbrados a sus ‘escandaletes’ y a sus cosas que se sale fuera de control”, dijo en un inicio.

Medina criticó el mensaje de Alcalá, calificándolo como inapropiado, y señaló que los reclamos hacia sus hijos, especialmente hacia la exintegrante de ‘Combate’, eran injustificados, considerando que en el pasado ella le había regalado una casa con sus ingresos como participante de reality. La conductora caracterizó los comentarios de la señora como manipulativos.

“Esta vez puso un post bastante lastimero, tratando tal vez de ganarse la simpatía del público, pero yo algo que considero que me parece pésimo, tratando de reclamarle públicamente algo a sus hijos, pero más que a sus hijos, a su hija Alejandra. Pone el auto, un carro, un auto que parece que está medio malogrado y dice: ‘lista para la venta’”, acotó.

“Parece que tiene problemas con su carro. Un carro, que según creo que hemos averiguado, creo que tal vez se lo habrá comprado su hija. Ella creo que vive en una casa que su hija se la compró cuando estaba acá en combate. Entonces, ¿cómo le puedes reclamar a una hija, una hija que toda la vida te ha dado? Y creo que además la has avergonzado públicamente con esos hechos bochornosos”, aseveró.

La periodista lamentó la actitud de Verónica Alcalá hacia su hija, Alejandra. Expresó su desaprobación hacia la forma en que Alcalá parece buscar la atención de su hija, insinuando indirectamente que le compre un automóvil nuevo al mencionar el estado deteriorado de su propio vehículo.

“Es una lástima que una mujer que dice valerse por sí misma tenga que llamar la atención de su hija y decirle entre líneas, ‘regálame un carro, mira cómo está el mío, todo chacroso y lo voy a vender, ¿no? Y dice tengo cinco hijos, bueno, esa es una cosa que nadie le dijo. Cada uno como adulto sabe cuántos hijos le da la gana a uno tener. Si es que uno puede mantenerlo. Me parece tan patético este tipo de madres tan manipuladoras y no lo son todos, estamos cerca al ‘Día de la Madre’, pero realmente hay muchas madres tan manipuladoras que quieren manipular a los hijos siempre por el lado de la emoción”, sostuvo.

Asimismo, Medina criticó la manipulación emocional de algunas madres, señalando que este tipo de comportamientos pueden hacer sentir mal a los hijos, quienes pueden encontrarse en una situación de confusión respecto a cómo responder. En el caso específico de Alejandra, sugiere que puede sentirse desconcertada ante la actitud de su madre, especialmente después de haberle dado todo lo que ha podido.

“Por el lado de ‘yo soy tu madre, yo me merezco lo mejor’. Y así es como hacen sentir tan mal a los hijos. Y el hijo se siente, pues que no sabe qué hacer. En este caso, yo creo que la pobre Alejandra sentirá: ¿qué le pasa a mi mamá? Le he dado todo y ahora quiere que porque seguramente ya le ha dicho no te voy a comprar un auto nuevo, cómpratelo tú. Ahora ella se victimiza en redes sociales”, mencionó.

¿Qué dijo Verónica Alcalá?

Como se recuerda, el conflicto surgió luego de que Verónica Alcalá publicara en su cuenta de Instagram una serie de mensajes donde se quejaba de sentirse sola y mencionaba la falta de apoyo por parte de sus cinco hijos. En una publicación específica, Alcalá insinuaba la posibilidad de vender su camioneta como medio de subsistencia, resaltando que sus hijos habían regalado un vehículo a su padre, pero a ella “ni la llanta” le dieron. A través de estos mensajes, expresó su resiliencia y determinación a seguir adelante a pesar de las circunstancias.

“Lista para la venta. Sé que estoy sola en esta vida me dediqué a tener hijos, son cinco, pero en fin me quedan solo dos chiquitos, el resto ustedes lo conocen. Le regalaron el carro al papá y a mí ni la llanta, amén y la voy a vender sola porque yo soy mejor que los hombres que piden, amén. Mujer poderosa, empoderada, nada me parará, nada me tendrá”, sentenció.