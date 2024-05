Magaly Medina critica a Jorge Luna y Ricardo Mendoza por decir que no les gusta regalar su tiempo a los fans

Magaly Medina crítica actitud de Ricardo Mendoza y Jorge Luna con sus fans. Magaly TV La Firme

En una reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’, emitida el viernes 3 de mayo, la presentadora de televisión Magaly Medina expresó su descontento con los comentarios realizados por los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza durante una entrevista con la periodista Verónica Linares.

Los humoristas mencionaron que les incomoda ser abordados por fanáticos en la calle, situación que Medina calificó de arrogante, resaltando la importancia de valorar el apoyo del público. Durante la entrevista, Jorge Luna y Ricardo Mendoza resaltaron que sienten que es tiempo perdido y prefieren no salir a la calle y exponerse.

“Yo no salgo para evitar esas cosas, para evitar que me estén jodiendo en la calle y dos, si salgo es porque ya mis hijos están muy aburridos y no quiero regalarte tres segundos de mi tiempo porque estoy con mis hijos y estoy trabajando todo el día”, dijo Jorge Luna.

Estas palabras fueron secundadas por Ricardo Mendoza, quien indicó que odia que le pidan saludos en la calle.

“Yo odio los saludos, odio tener que fingir que quiero a alguien, lo detesto”, señaló. “De verdad me quita tiempo, yo quiero ir para allá, me tengo que detener y saludar, yo no te conozco y tengo que fingir que te quiero. Yo no te quiero, no te conozco”, acotó el comediante.

Ricardo Mendoza y Jorge Luna dicen que no les gusta regalarle su tiempo a los fans. La Linares

Magaly Medina llama “soberbios” a Jorge Luna y Ricardo Mendoza

Aunque esta entrevista se emitió en junio del 2023, Magaly Medina opinó al respecto, indicando que la actitud de Jorge Luna y Ricardo Mendoza es reprochable, sobre todo porque gracias al público están saliendo adelante, sin desmerecer lo talentosos que pueden ser.

La presentadora enfatizó que la fama viene con responsabilidades y que no es fácil mantenerse en el foco público sin la interacción con los fanáticos, refiriendo a la generosidad del público como pilar de su éxito. A su vez, mencionó cómo la traición a este aprecio podría perjudicar su imagen y carrera.

“No lo puedo creer, hay un espíritu de soberbia, hay que decírselos, ellos han llegado y se han convertido en personas exitosas, les ha dado rédito su tipo de comedia, la gente hace cola en el teatro para verlos, van a sus presentaciones, los peruanos en el extranjero compran su boleto para verlos, porque les gusta, porque ellos lograron calar en el corazón de la gente y eso es algo para nosotros, los que trabajamos de cara al público, los que buscamos el aplauso, el reconocimiento de la gente, tenemos que estar eternamente agradecidos”, indicó Magaly Medina en su programa de ATV.

Magaly Medina señaló que, en cierta forma, entiende su incomodidad porque ella también lo vive la misma situación, pero “como siempre dijo: ‘la carne viene con hueso’”. Dicho esto, compartió su perspectiva personal sobre las complicaciones que la fama puede acarrear en la vida cotidiana.

La presentadora, contó, ya no sale mucho a la calle y prefiere viajar al extranjero donde puede caminar libremente, sin embargo, no culpa al público por estos desafíos. Es por ello que si se encuentra con un seguidor en la calle no duda en tomarse una foto con él si se lo pide.

Ricardo Mendoza y Jorge Luna conducen el programa 'Chapa Tu Money' en Youtube. Además de 'Hablando Huevadas'. | Instagram @ricardoelcomediante

“Decir que ‘no tenemos tres minutos de mi tiempo para un autógrafo, para una foto’, la carne sale con hueso. Esto no lo tuviéramos si el público no fuera tan generoso de vernos, eso es algo que tenemos que atesorar, porque además es frágil, mantenernos es muy difícil”, dijo Magaly Medina muy fastidiada.

“Me parece de lo más sobrado y desafortunado escucharlo de ellos, que yo los aplaudo por haber llegado a donde llegaron”, acotó.

La periodista no solo reprobó la actitud de Luna y Mendoza, sino que también les ofreció un consejo constructivo sobre cómo abordar mejor su relación con los seguidores. “Cuando uno llega a cierta posición donde la gente, sobre todo a ellos, que tienen un gran público que los sigue, ya no vayas a comerte el anticucho donde los agachaditos porque todos van a querer una foto, todos van a querer darte un abrazo. La popularidad hace que nos vayamos recluyendo, hacer cosas en la casa y ya no salir a exponernos”, indicó la conductora de TV.

Magaly Medina reprochó a los conductores de Hablando Huevadas por decir que no les gusta regalar su tiempo a los fans.

“La gente no merece tus desaires. Tus hijos (a Jorge Luna) no tuvieran lo que tienen ahora, si no fuera por esa gente a la que ustedes arrochan de esa manera, además con una pedantería. Acá estamos en un mundo muy chiquito, las oportunidades no son muchas, tenemos que cuidar mucho el piso porque donde caminamos, porque, chicos, es hielo quebradizo, ténganlo siempre en cuenta”, concluyó.