Verónica Linares enfrenta a vecina que la acusó de parquear su carro en estacionamiento: “No soy una conchuda”

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Verónica Linares se refirió a las acusaciones de una vecina, quien aseguró que la periodista estacionó su carro afuera de su domicilio, impidiendo la salida de la propietaria.

“No entiendo por qué la gente es tan bruta y conchuda, que se estacionan y se largan. Estoy asadaza porque siempre me pasa que se estacionan y me bloquean la puerta de mi estacionamiento. Veo por la cámara y veo cómo se largan hacia parque y se desaparecen”, se le escucha decir a la mujer en un video que se ha hecho viral y fue expuesto por el programa ‘Amor y Fuego’.

Verónica Linares respondió a la mujer, aclarando que no es ninguna conchuda. Además, contó su versión de los hechos. La comunicadora indicó que no se estacionó afuera de ningún garage.

“Quiero decir que yo tengo muchos defectos, pero no soy de ninguna manera una persona abusiva, sinvergüenza, descarada, que es lo que significa la palabra conchuda, que ha sido utilizada para calificarme en un video que se ha viralizado a través de las redes sociales de una manera injuriosa y difamatoria, y que algunos medios han replicado. Entiendo que se han visto sorprendidos ante una supuesta denuncia pública en mi contra”, empezó diciendo en un tono bastante serio.

Dicho esto, explicó lo sucedido el 1 de mayo. “Yo no he obstaculizado ninguna salida de un vehículo, no me he estacionado en la puerta de ningún garage. El día de ayer a un parque del distrito de Surco, me estacioné en la puerta de un edificio para que mi hijo montara bicicleta, y luego me retiré. Un miembro de serenazgo se acercó a un domicilio ante el llamado de un vecino, que es lo que corresponde, y luego de verificar que no había ningún problema se retiró”, detalló la periodista de ‘América Noticias’.

La acusación contra Verónica Linares

Un video difundido por el programa de televisión 'Amor y Fuego' mostró a Linares estacionando su vehículo, supuestamente, frente a la cochera de una vivienda, impidiendo la salida de la propietaria de la casa.

La denuncia se origina cuando la afectada intenta salir de su domicilio y se encuentra con que el carro de Linares bloquea el acceso a su garaje. La afectada manifestó haber esperado y buscado a la dueña del vehículo por aproximadamente media hora sin obtener respuesta, lo que le impidió continuar con sus actividades del día. La frustración de la propietaria fue evidenciada en un video donde expresa su inconformidad, destacando que no es la primera vez que enfrenta situaciones similares, aunque en esta ocasión pudo identificar al responsable gracias a las cámaras de seguridad de su residencia.

El enfrentamiento entre Linares y la dueña de la vivienda ocurrió cuando estaba por llegar una grúa llamada por el personal de Serenazgo para remover el vehículo obstruyente.

“Cuando Serenazgo me dijo que ya veía la grúa, yo la veo a lo lejos, porque había identificado su ropa y le digo ‘este no es estacionamiento público’, parece que no había visto donde se había estacionado, esa línea amarilla”, contó la mujer, quien asegura que Verónica Linares nunca le ofreció disculpas.

Después de indicar que no se había dado cuenta, indica la afectada, la periodista se retiró con su hijo. “No pidió disculpas, se justificó diciendo que no se había dando cuenta y pide que no llamen a la grúa. Dice un ratito, deja la puerta abierta de su carro y trae a su hijo”, finalizó.