La fuerte acusación de Ricardo Mendoza contra Yola Polastri y Charly García. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la última edición de ‘Magaly TV La Firme’ este 19 de marzo, su conductora Magaly Medina compartió un extracto del show de Ricardo Mendoza y Jorge Luna de ‘Hablando Huevadas’ donde ambos hicieron una fuerte acusación contra Yola Polastri y Charly García. ¿Qué dijeron?

La dupla cómica generó sorpresa y controversia durante un espectáculo el pasado domingo 17 de marzo. En esta ocasión, ambos compartieron detalles intrigantes sobre las supuestas preferencias del músico Charly García cuando este visitaba Lima.

Según Ricardo, afirmó sin titubear que el argentino tenía un requisito específico cuando venía a sus conciertos en Lima: no le gustaba hospedarse en hoteles, sino que prefería un lugar donde pudiera reunirse con sus amigos para consumir sustancias ilícitas. El conductor de ‘Hablando huevadas’ afirmó que dicho lugar era la casa de una figura pública muy reconocida en el medio.

(Captura: Magaly TV La Firme)

En medio de risas y sorpresa por parte del público, Jorge y Ricardo comenzaron a mencionar una serie de nombres conocidos que podrían haber sido el anfitrión de García en su hogar.

“No fue donde Chibolín, tampoco Melcochita, Chola Chabuca, Gisela Valcárcel, Tula, Bartola, Chato Barraza, Betina Onetto, menos Lucía de la Cruz, sino en la casa de Yola Polastri, hasta alzar la banda de Cepillin”, mencionó el conocido como ‘Richavo’.

“Charly García tenía un requerimiento cuando venía a Lima, solo uno. A él le gustaba encerrarse con sus amigos a drogarse, pero no sabes en qué casa. Es de un personaje mujer. Es Yola Polastri. Fue algo que me contaron. Que a Charly le gustaba encerrarse en la casa de Yola para cantar la ‘banda de Cepillín’”, dijo el actor con nombres y apellidos.

Ricardo Mendoza y Jorge Luna conducen el programa 'Chapa Tu Money' en Youtube.| Instagram @ricardoelcomediante

Magaly Medina critica a Ricardo Mendoza y Jorge Luna por acusación a Yola Polastri

Ante ello, la periodista Magaly Medina expresó su desaprobación hacia los conductores de ‘Hablando huevadas’, Ricardo Mendoza y Jorge Luna, debido a la fuerte acusación que realizaron contra la presentadora Yola Polastri. Para Medina, la manera en que Mendoza y Luna contaron una supuesta leyenda sobre la expresentadora infantil fue inapropiada y muy ligera.

“Tu puedes haber escuchado muchas leyendas negras, pero tú no lo puedes poner en un espectáculo público, pero ya hacerlo parte de su show, en calidad de noticia, de información, esto no tiene forma de constatarlo. Tirar una noticia como esta es un tanto irresponsable. Ellos trataron de arreglarla, pero un poquito tarde”, comentó Medina durante su programa.

La periodista también les recomendó a Ricardo Mendoza y Jorge Luna cambiar la manera en que cuentan las cosas, especialmente si no tienen formas de verificar la información. En este sentido, Medina les advirtió sobre los posibles problemas legales que podrían enfrentar si continúan con este tipo de declaraciones ligeras.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Yola Polastri desmiente acusaciones de consumo de drogas en su hogar de Charly García

Hace poco, la reconocida actriz y animadora infantil, Yola Polastri, se ha pronunciado para desmentir las acusaciones realizadas por Ricardo Mendoza y Jorge Luna, quienes afirmaron en su programa ‘Hablando Huevadas’ que el músico Charly García se quedaba en su casa para consumir drogas.

“Lo que ellos están hablando son tonterías, como su programa lo dice. La verdad es que no pienso hacer un problema en mi vida, más porque estoy muy delicada. Están hablando de cosas que no son ciertas, que se informen bien y que no lo digan sin pruebas. Solo hacen daño a los grandes artistas que tenemos”, declaró Yola para ‘El Popular’.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, la artista aseguró que no tomará acciones legales contra los comediantes. “No, de hecho, estoy muy preocupada por mi salud y no estoy para complicarme más la vida con cosas que no son ciertas. Me parece una falta de respeto y lo único que puedo pensar es que van en contra de los valores”, afirmó Polastri.