Ministro de Trabajo garantiza que este año habrá aumento del sueldo mínimo: “El panorama es muy favorable”

El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, garantizó este miércoles que el aumento del sueldo mínimo se dará este 2024, ya que “el panorama es muy favorable” para la economía peruana, luego de que cayera en recesión, después de 25 años, por una combinación de problemas que incluyeron las protestas sociales y el fenómeno de El Niño.

“Hay un compromiso presidencial para incrementar el salario mínimo vital. No lo hemos hecho el año pasado porque la economía entró en recesión. Lo he dicho abiertamente y con toda sinceridad que, en una situación de recesión, no es aconsejable aumentar sueldo mínimo. El panorama es muy favorable para este año. [...] en consecuencia, se va a dar el escenario para discutir el aumento”, señaló en una rueda de prensa.

Maurate indicó que, aunque ya se desarrolló la primera reunión del Consejo Nacional de Trabajo (CNTPE) —y la segunda está prevista para febrero—, todavía no está en agenda el debate de la Remuneración Mínima Vital (RMV). La última vez que se incrementó fue en mayo de 2022, cuando pasó de S/930 a S/1.025 durante la gestión del expresidente Pedro Castillo.

“Nosotros ya hemos empezado reuniones. No lo hemos hecho de manera mediática porque queremos una etapa de consolidación. Ya tenemos agenda, en febrero es la segunda reunión. [...] Estamos agendando [por ahora] nuevas reglas del Consejo para que tenga institucionalidad y no dependa de algunas personas, por ejemplo, del ministro. Si quisiera no convoco nunca porque, de acuerdo a las reglas, es el ministro que convoca. Si no, no hay sesión del Consejo”, detalló.

El titular del portafolio deseó que el aumento del salario mínimo forme parte del mensaje a la Nación que emitirá la mandataria Dina Boluarte el próximo julio, con motivo del día de la independencia.

“Ojalá podamos para el 28 de julio tener ese anuncio, pero depende mucho de cómo va la recuperación economía. Tengo confianza. Los factores que han determinado la huida de la inversión privada, que básicamente son la conflictividad y fenómenos naturales, felizmente no se están presentando este año. [...] En consecuencia, el panorama es bueno”, remarcó.

En octubre pasado, Maurate admitió que la remuneración mínima —fijada actualmente en 1.025 soles— no es suficiente en el país, aunque consideró que aumentarla no implica una decisión únicamente gubernamental. “Somos conscientes de que no alcanza, y necesitamos incrementarlo, pero debemos pasar esta etapa que, pensamos, será corta”, dijo entonces.

“El Ministro de Economía [Alex Contreras] ha señalado que el primer trimestre del 2024 ya debemos estar con el PBI recuperado. Esperamos que así sea y que se recupere el país económicamente para ver la posibilidad de aumentar la RMV, pero eso también no es tarea solamente del Gobierno, sino de todos [...] generar un ambiente propicio para la inversión”, continuó.

Contreras ya ha indicado, por su parte, que hacen falta dos condiciones vitales para concretar un aumento del salario en medio de un terreno económico poco auspicioso. “Debe haber consenso y sin crecimiento no puede haber ajustes a esta variable. La idea es que como este año va a ser de la recuperación, lo que esperamos es que cuando la economía empiece a crecer nuevamente y cuando tengamos una noticia robusta, se pueda, a través del consenso, llegar a una solución”, dijo hace dos semanas.

Para el MEF, el 2024 será el año de la recuperación económica, luego de que el PBI del 2023 registrara una contracción, en los estimados del Banco Central de Reserva, del -0,5%. Para este año, la cartera y el BCR proyectan que la economía crecerá 3%.