Wilfredo Oscorima: Gobernador de Ayacucho se reunió con familiares de víctimas de protestas pese a su apoyo a Dina Boluarte

Pese a que mostró en múltiples ocasiones su apoyo a la presidenta Dina Boluarte en contra de las movilizaciones que se oponen a su gestión, el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, se reunió con familiares de víctimas de protestas en la región. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Más de un año luego del fallecimiento de 10 personas y que otras 70 resultaran heridas durante las protestas en contra de Dina Boluarte, el 15 de diciembre del año 2022, Wilfredo Oscorima finalmente se reunió con los familiares de las víctimas en la sede del Gobierno Regional de Ayacucho.

Aun cuando el gobernador de Ayacucho haya iniciado un acercamiento con las familias de las víctimas, lo cierto es que inicialmente adoptó una postura más a favor de la presidenta Dina Boluarte, pues llegó a decir públicamente en medios de comunicación que “hubo infiltrados que azuzaron a la población para cometer estos actos vandálicos”.

En su pronunciamiento, que se realizó a las afueras del Palacio de Gobierno 8 días luego de estos asesinatos, Oscorima indicó sin presentar pruebas que entre los manifestantes se encontraban miembros del Movadef, brazo político de la organización terrorista Sendero Luminoso.

No solo ello, sino que la propia presidenta, Dina Boluarte, en su declaración a la Fiscalía por el ‘Caso Rolex’, indicó que Wilfredo Oscorima ofreció su apoyo entre diciembre del año 2022 y enero del año 2023. “Vino aquí, con los alcaldes y me dijo que me iba a ayudar en la pacificación”. Además, sostuvo que Oscorima le dijo que “Ayacucho no se va a levantar”.

¿Qué pasó en la reunión de Oscorima con los familiares de las víctimas de protestas?

Según un comunicado oficial emitido por el Gobierno Regional de Ayacucho, Oscorima habría atendido a las demandas de los familiares y “expresó su solidaridad con las víctimas del suceso (las muertes en las protestas)”. El jefe de la Oficina Defensorial de Ayacucho, Wiber Jossef Vega Mendoza, también asistió a la reunión sostenida ayer, 24 de abril.

El mandatario regional aseguró que brindará apoyo y extendió su compromiso en la búsqueda de justicia y paz, a fin de garantizar un entorno seguro y respetuoso para todos los ayacuchanos. “Necesitamos construir un futuro de tranquilidad, ya quedaron atrás los momentos difíciles que vivimos, y no queremos que se repitan”, dijo el gobernador.

El comunicado de prensa del Gobierno Regional también indica que Oscorima asumió compromisos con los familiares y “mostró la predisposición para brindar ayuda sin distinción alguna. Por lo tanto, iniciará la atención personal de cada uno de los deudos, que estará a cargo de la vicegobernadora, Tania Vila Sosa”.

¿Por qué Oscorima se reunió con los familiares de las víctimas?

Según el periodista Adrián Sarria, del medio regional ayacuchano ‘Estación Wari’, la reunión con los familiares de las víctimas del 15 de diciembre del 2022 se produce luego de un pronunciamiento clave: la presidenta de la asociación de asesinados y heridos, Yovana Mendoza, indicó el 6 de abril del 2024 que al pueblo de Ayacucho le queda la opción de revocar al gobernador Oscorima.

“Este señor desde el primer día que se fue de Ayacucho para encontrarse con la señora (Dina Boluarte), para nosotros ha dejado de ser nuestro gobernador, para nosotros no nos representa. Para nosotros es un traicionero (...) ¿Cómo puede decir que Ayacucho está en paz? (...) Si usted quiere paz, meta presos a los asesinos”, indicó en Estación Wari.

La señora Mendoza también indicó que incluso el propio Oscorima merecería estar preso “por todo lo que está ocasionando en la ciudad de Ayacucho y en todo el Perú (...)”. Sobre la posible remoción del cargo para el gobernador de Ayacucho, indicó que “creo que el señor es tan sinvergüenza que no va a dar un paso al costado. Lo que nos queda a toda la población de Ayacucho es pedir su vacancia, revocar al señor de una vez”.

Ciudadanos de Ayacucho organizan revocatoria de Wilfredo Oscorima

El día 20 de abril, el colectivo conocido como ‘Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho -Fredepa’ hizo una publicación en la que se llama al inicio del proceso de revocatoria contra Oscorima.